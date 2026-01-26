自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

Bolt-M單兵攻擊無人機曝光！比彈簧刀更狠 傳已送烏前線測試

2026/01/26 12:38

採四旋翼設計的Bolt-M自殺式無人機，具備垂直起降能力，單兵5分鐘內即可完成部署。（圖取自Anduril官網）採四旋翼設計的Bolt-M自殺式無人機，具備垂直起降能力，單兵5分鐘內即可完成部署。（圖取自Anduril官網）
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊（USMC）近期敲定一項關鍵軍購，正式引進由國防科技新創安杜里爾（Anduril）研發的「Bolt-M」自殺式無人機（巡飛彈，或稱攻擊型無人機）。然而，最引發軍事界關注的並非這筆2390萬美元（約新台幣7.5億元）的合約，而是外媒揭露，這款武器在美軍正式列裝前，疑似已經祕密運往烏克蘭前線，進行了最殘酷的「實戰測試」。

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，Anduril獲得美國陸戰隊合約，將於2026年2月起交付逾600套Bolt-M系統，作為「有機精確火力-輕型」（OPF-L）計畫的一環。但在測試階段，除了交給美軍的250架外，竟有超過300套系統被送往一個「未具名客戶」。

美國陸戰隊採購的Bolt-M巡飛彈，外媒推測已投入烏克蘭實戰測試。（圖：取自Anduril官網）美國陸戰隊採購的Bolt-M巡飛彈，外媒推測已投入烏克蘭實戰測試。（圖：取自Anduril官網）
Anduril高層雷頓（Dan Leighton）語帶玄機地表示，這款無人機的開發過程中，諮詢了大量「現代衝突的使用者」。報導分析指出，這個代稱極可能指向烏克蘭軍隊。這意味著Bolt-M並非僅在實驗室誕生的產物，而是被推測吸取了烏東戰場抗俄經驗、針對現代電子戰環境優化過的實戰兵器。

Bolt-M於2024年秋季首度亮相，其性能數據完全針對「不對稱作戰」需求量身打造。該機擁有超過20公里的作戰半徑，遠優於一般商用穿越機（FPV），並具備40分鐘長效續航力，足以執行深度的戰場遊蕩偵察；更關鍵的是其系統設計極為直觀，士兵從背包取出到升空作戰僅需5分鐘，大幅提升了前線部隊在遭遇戰中的反應速度。

Anduril過去已透過USAI計畫向烏克蘭提供ALTIUS無人機，其火箭發動機部門更是GLSDB（陸射小直徑炸彈）的關鍵供應商。美國陸戰隊選用此款武器，旨在強化基層部隊的「有機精確火力」，確保單兵在現代戰場中具備獨立執行視距外精確打擊的能力。

