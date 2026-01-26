總值1.3兆！李在明幕僚長訪加拿大 力爭12艘柴電潛艦訂單

南韓總統秘書室室長姜勳植26日以「戰略經濟合作總統特使」身分，率團啟程赴加拿大。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統秘書室室長姜勳植26日以「戰略經濟合作總統特使」身分率團啟程赴加拿大，幫助南韓企業爭取總價值約60兆韓元（約新台幣1.3兆元）的加拿大「CPSP」（Canadian Patrol Submarine Project）潛艦計畫訂單。

韓聯社報導，姜勳植26日與南韓產業通商部長金正官、防衛事業廳長李鎔喆，以及韓華海洋、現代汽車集團、HD現代重工等南韓企業相關人士，一同經仁川國際機場啟程前往加拿大。

姜勳植在登機前接受記者採訪時稱，加拿大「CPSP」計畫的12艘柴電潛艦，是近期推動的重點防務項目，若成功得標，將創造逾2萬個就業機會，且僅是南韓國內生產帶動效應，就有望達到至少40兆韓元（約新台幣8725億元）。

此外，姜勳植結束訪加行程後將直接前往挪威，與挪威政府共商防務產業合作事宜。

姜勳植指出，自己此前曾以總統特使身分出訪挪威，並遞交總統李在明的親筆信，預計能夠順利取得成果。他還透露，正為了與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、印尼和秘魯等國展開防務產業合作進行準備。

