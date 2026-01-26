美韓深化核動力潛艦合作 強化朝鮮半島防禦

美國國防部政策次長柯伯吉（右）今（26）日在首爾會晤南韓國防部長安圭伯（左）。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓國防部表示，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）在首爾與南韓國防部長安圭伯今（26）日會談時，同意深化在南韓推進核動力潛艇項目上的合作。

根據《路透》報導，約2萬8500名美軍士兵目前駐紮於南韓，且南韓去年承諾將國防開支提高到GDP的3.5%。柯伯吉抵達首爾後在X上發文稱，南韓是美國模範盟友，致力於根據美國地區戰略增加國防開支。

南韓國防部指出，雙方都認為在核動力潛艦計畫上的合作，將增強南韓領導朝鮮半島防禦的能力，並提升美韓安全同盟的地位。

南韓國防部聲稱，安圭伯敦促加快戰時作戰指揮權移交給南韓的進程，並呼籲在同盟後續措施方面加強協調。

值得注意的是，美國之前就發出訊號，希望南韓在威懾北韓方面發揮更主導作用。五角大廈23日發布的新版《國防戰略》指出，預計美國在威懾北韓方面將發揮「更為有限」的作用，而南韓將承擔主要責任。

