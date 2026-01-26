（有片）整台焊死以為無敵！俄軍最怪異「龜殼戰車」慘遭開罐頭

烏軍士兵與2024年6月繳獲的俄軍「龜殼戰車」合影，該車加裝了厚重的金屬棚架，試圖防禦無人機。（翻攝自社群媒體）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍隊為抵擋漫天飛舞的無人機，在戰場上祭出造型怪異、將砲塔與車身完全焊死的「龜殼戰車」（Turtle Tank），試圖以土法煉鋼的厚重裝甲換取生存率。然而，這項戰術改裝已被證實無效。烏克蘭無人機系統部隊第413團近期發布一段戰場實錄，畫面顯示一輛經過重度改裝的俄軍龜殼戰車，在激烈交戰區遭到烏軍無人機（UAV）精準鎖定並摧毀，顯示這種犧牲機動性的防禦手段，終究難敵靈活的精準打擊。

根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，這類龜殼戰車通常由老舊的T-62或T-72主力戰車改裝而成。其特徵是在車體外部加裝巨大的焊接金屬棚架，幾乎完全包覆砲塔與車身，旨在防禦FPV自殺無人機與巡飛彈的攻擊。這類車輛通常被部署在裝甲縱隊的最前方，配備掃雷滾輪，擔任「吸引火力」與「引爆地雷」的替死鬼角色，為後方部隊開路。

Оператори БпЛА 413-го полку СБС «Рейд» успішно полюють на ворожі «танки-черепахи». Один із них нещодавно був уражений на одному із гарячих напрямків фронту.



Такі «черепахи», що є в росіян у обмеженій кількості, зазвичай ставлять на чолі колони бронетехніки при проведенні… pic.twitter.com/pa8QX8fGtX — РЕЙД | 413 полк СБС （@413_raid） January 25, 2026

然而，這種極端的改裝付出巨大代價。報導特別強調，這並非俄軍正規的現代化升級，而是前線部隊在缺乏先進裝備下的「野戰急造」（Improvised）產物。沉重的附加裝甲嚴重拖垮了老舊引擎的動力，且封閉式結構導致車組員視野極度受限，幾乎喪失戰場感知能力。比起具備作戰能力的戰車，它們更像是移動緩慢、機械故障率極高的「一次性破障車」。

烏克蘭第413團無人機鎖定並擊毀俄軍「龜殼戰車」，畫面捕捉到爆炸瞬間。（翻攝自影片）

龜殼戰車的出現，實際上折射出俄羅斯國防工業的深層危機。報導分析認為，這代表俄軍原先大肆宣傳的高科技「競技場」（Arena）主動防禦系統（APS）在實戰中完全缺席或失效，迫使前線部隊只能回歸最原始的物理防禦。相比以色列能研發出專為高威脅環境設計的「阿克札里特」（Achzarit）或「雌虎」（Namer）重型裝甲運兵車，俄軍只能透過粗糙的改裝來應對威脅，這無疑是對其軍工技術實力倒退的無聲控訴。

