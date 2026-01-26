限制級
不讓共軍「斬首」！鐵衛憲兵學城鎮戰 4天3夜練兵還要防無人機
憲兵越來越積極演練城鎮戰，憲兵官兵在去年度漢光演習時，在台北捷運進行實兵演訓。（資料照）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍突襲委內瑞拉生擒該國領導人馬杜羅震驚全球，為避免周遭國家對我政軍中樞構成威脅，駐守大台北的憲兵也積極操練。根據軍方消息，駐守總統府的211營等單位，日前完成4天3夜的基地訓練期中鑑測，受訓官兵不僅要在城鎮、山林間實戰化訓練，還要熟習限制空間戰鬥、防範無人機攻擊等戰技。
軍方消息指，憲兵202指揮部所屬211營、229營、332等單位，日前參加基地訓練期中鑑測，這場為期4天3夜的練兵，不只單獨驗證單位戰力，還得「攻防對抗」，並著重於限制空間戰鬥（CQB）、支配點佔領及肅清搜索等實兵演練課目，展現守護核心區域的作戰韌性。
憲兵211營等官兵日前完成基地訓練期中鑑測。（取自青年日報）
憲兵211營素有「鐵衛營」美名，是駐守北市中樞、保衛國家元首安全的關鍵兵力，官兵在受訓過程中，必須完成路障破除與逐屋搜索。在建築物內部的狹窄空間，展現班、排級單位火力交互掩護，擊破敵方支配點並完成區域整頓。
由於這次的實兵演訓長達4天3夜，根據《青年日報》報導，參與演訓的部隊，必須穿梭於城鎮與山林等複合地形，除了傳統的砲擊與毒氣攻擊模擬，演習更納入近年受到高度關注的無人機襲擾威脅，官兵透過輪流警戒、補給與短暫休整維持官兵體力，展現部隊長時間遂行任務的作戰韌性。