美戰爭部最新國防戰略抗衡中國 許智翔：台灣成不可替代關鍵節點

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國戰爭部發布最新《2026年國防戰略》，揭示以「拒止式嚇阻」原則抗衡中國野心。國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔認為，這份戰略強調任務重心轉向西半球並防衛美國本土，同時要求盟友分擔責任，美軍將在第一島鏈建構防衛體系，位處核心的台灣扮演不可替代的關鍵節點。

（原文「美《2026年國防戰略》：「拒止式嚇阻」遏制中國」由國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

美東時間2026年1月23日，美國戰爭部（Department of War，以下簡稱DoW）發布了最新版的《2026年國防戰略》（2026 National Defense Strategy）文件，揭示其在印太地區乃至於西太平洋，以「拒止式嚇阻」（deterrence by denial）原則，抗衡中國野心的戰略目標。回顧美國在部隊設計與軍事科技的發展，可注意到文件中所揭示之嚇阻原則，事實上正是將近10年來美軍在作戰上針對與中國的可能作戰環境所進行的調整，明文訴諸於戰略文件，透過這樣的方式強調了台灣的關鍵地位。

在《2026年國防戰略》文件對外公開的部分中，強調未來美國DoW將遂行的4大任務：一、保護美國本土；二、透過實力嚇阻而非對抗中國；三、增加美國盟友的責任分擔；以及四、強化美國工業。其中，首先受到各方關注的，自然是其對美國傳統「門羅主義」（Monroe doctrine）的強調，闡述將重新專注於防衛美國本土、美洲大陸以及西半球的「川普版本」（Trump Corollary）。為此，美國將透過建立包含「金穹」（Golden Dome）整合防空反飛彈體系在內、反無人機能力、核武戰力、網路攻擊，以及消除伊斯蘭恐怖份子對美國本土威脅等。

然而，前述重新將對美國本土的關注作為核心，並不代表吾人過去所見的美中競爭已然成為明日黃花，在《2026年國防戰略》文件中，仍持續強調美中競爭的態勢，中國及解放軍戰力成長對美國帶來的威脅。美國認為，中國儘管面對嚴重的內部人口、社會與經濟問題，仍願意在犧牲內政下、持續投入大量資源強化軍力，並因此取得了驚人的軍事建設速度，建立能在西太平洋作戰、並打擊更遠目標的部隊。

是故，美國尋求在與包含解放軍在內的中國進行對話、以穩定戰略環境，然而這並不代表將拱手把第一島鏈甚或西太平洋拱手讓給中國，而是將在尋求對話的同時，同時透過與區域盟友在防衛上分工的強化，如讓區域盟友投入更多國防投資，以確保迅速成長的中國軍力不會威脅西太平洋區域穩定的狀況下，美國也同時必須以「拒止式嚇阻」的方式，迅速建立起強大的「嚇阻」能力，並重建自身工業能力，確保能為美國自身，以及盟國提供充足的國防保障。同時，文件中美國也強調將調整在歐洲的態勢，將更多美軍力量用於保衛本土、以及遏制中國。

換言之，正如文件中所述，《2026年國防戰略》的重心將在於確保印太地區的情勢能穩定發展、並確保美國及其盟友能不被中國所統治，而在過往美中競爭態勢下、作為最前線的台灣與第一島鏈，自然是其中的核心。

其中，美國高度強調了其與盟友共同分擔防衛責任、而非由美國獨自承擔，以及「拒止式嚇阻」能力等，軍力部署及發展的核心原則。文件中同時強調了美國促使歐洲北約盟國將國防預算投入比例、提高到GDP的3.5%、加上佔GDP1.5%的國防相關投資，並重建軍力，並強調美國將調整對於歐洲安全的優先度、將更多力量用於本土與中國等關鍵項目上；同時，《2026年國防戰略》文件也強調韓國同樣有意願、並已投注努力與美國共同分擔區域的防禦責任，強調「韓國有能力在美國關鍵但更有限的支持下，承擔起嚇阻北韓的主要責任」。

換言之，文件實際上已明白表示包含駐歐及駐韓在內的美軍全球部署，將可能有進一步的變動調整。然而這樣的規劃實際上並不令人意外：自《2018年國防戰略》（2018 National Defense Strategy）以來，「動態軍力部署」（Dynamic Force Employment）即為美軍海外活動的基本原則，透過具備「作戰可信度、靈活戰區態勢」的靈活全球調度，讓美軍能彈性因應全球的突發事件，確保長期作戰準備而快速派遣適切部隊因應。包含美國空軍的「敏捷戰鬥部署」（Agile Combat Employment, ACE）概念及其實施，皆由此延伸而來。這樣的靈活調度方式，不僅是因應包含中國在內極權國家陣營對全球各地的威脅日增，以及美國同樣需要重建軍力與工業能力加以應對的當下，採取的應急方式之外，美軍也透過「戰略確定、戰術不確定」的靈活方式，大幅強化其嚇阻能力。

除此之外，「嚇阻」也是此次《2026年國防戰略》的關鍵。根據文件的闡述，由於尋求嚇阻而非顛覆中國，美軍將在第一島鏈建立足夠的「拒止式嚇阻」能力，以避免中國最終得以統治美國或盟國。儘管中國在20餘年來透過龐大的資源與工業能力的投入，建立了令人嘆為觀止的陸、海、空、太空、網路等戰力，然而若欲從海上對外擴張，首先仍需突破第一島鏈上、民主國家與盟軍部隊的防守。

然而，將第一島鏈作為對中國擴張野心「萬里長城」，建立連綿且強大的軍事嚇阻能力，同樣並非全新的事物。自2017年推出《高度威脅環境下的濱海作戰》（Littoral Operations in a Contested Environment）報告以來，包含美國海軍推出「分散式海上作戰」（Distributed Maritime Operations, DMO），美國陸戰隊全面激進改革以配合海軍拒止對手的「部隊設計2030」（Force Design 2030）以來，美軍實際上就已經將島鏈作為拒止中國的最大依據。

也因此，美軍在近年的各種先進武器發展，經常也圍繞著這樣的作戰原則進行發展，如針對「部隊設計2030」的發展，美軍陸戰隊就研發了以「聯合輕型戰術車」（Joint Light Tactical Vehicle, JLTV）為核心，搭配防空系統甚或反艦飛彈的各種先進武器裝備；同時，近年在媒體上大量曝光，使用貨櫃攜帶原本船艦上使用之「MK41垂直發射系統（Vertical Launch System）」、可發射戰斧巡弋飛彈及標準飛彈的「提豐」（Typhon）飛彈系統；美軍也同時正在發展各種短中程彈道飛彈，以及其衍生之反艦飛彈等系統，也都是依據這樣的「拒止性嚇阻」概念而來，而此次《2026年國防戰略》文件，實際上正是直接透過戰略文件綜整表述近年的各項努力。

台灣在體系中具重要核心地位





以《2026年國防戰略》文件對外公開的版本而言，可以注意到台灣其實在數個項目上，扮演了重要的關鍵角色。首先，美國明確提出將在第一島鏈建構具備高度嚇阻力與拒止能力的防衛體系，而位處島鏈中心位置的台灣，在此一戰略架構中扮演不可替代的關鍵節點。其次，針對中國的嚇阻做為，將以「避免中國將具備能統治美國，以及美國盟國的能力」為其核心目標，其中自然也包括了避免讓台灣落於中國之手。是故，由文件中的這些戰略目標觀之，在島鏈中心的台灣，不論在哪一個層面上，都在美軍現在的國防戰略中，扮演極關鍵的角色。而前述的拒止能力重點，更是完全切合美軍先前所提的各種作戰概念，不論是不對稱作戰、海上拒止或是美國海軍帕帕羅上將（Admiral Samuel Paparo）所提出的「地獄景象」（hellscape）皆然。

在與美國共同分擔國防責任上，不論是「T-Dome」整合防空體系的規劃、投資不對稱戰力、強化戰場感知指管、與美國國防產業整合供應鏈，以及大幅增加國防預算等層面上，皆是美國目前高度關注肯定且願意共同努力的項目。此外，在美國欲重建工業能力的努力上，台美在供應鏈上的韌性強化、國防工業的合作，乃至於台灣半導體在國際供應鏈上的重要性，皆至關重要。是故，可預期台美間在國安的合作上將近一步深化、加強。

