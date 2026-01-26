獨家》直擊星光部隊！右駕軍車恆春演訓 ｢撤離說｣不攻自破

星光部隊現蹤恆春。（民眾提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期兩岸局勢暗潮洶湧，更有星國軍方人士投書媒體，外傳星方因顧慮台海風險，不排除將長年駐紮台灣訓練的「星光部隊」撤離，引發外界高度關注。不過，這幾天恆春半島居民直擊，熟悉的「星光部隊」依然現身國境之南進行例行演訓，極具辨識度的「右駕」軍車穿梭於山區與演訓場地，讓撤離傳言在恆春現況下不攻自破。

極具辨識度的「右駕」軍車穿梭於山區與演訓場地，讓撤離傳言在恆春現況下不攻自破。（民眾提供）

據了解，新加坡因國土狹小，缺乏戰略縱深與訓練空間，過去50年來與我國保持默契，將步兵、砲兵及裝甲部隊分別部署於恆春、雲林及湖口訓練。儘管近期有退役將領分析，在現今兩岸態勢下，星方可能認為台灣不再是「安全的後方」，並考量分散部署與政治中立而有撤軍念頭，但恆春基層官兵與民眾觀察到的景象，顯然與「撤離說」有段距離。

這幾日恆春半島民眾紛紛發現，星光部隊車輛頻繁出現在演訓路段。由於新加坡車輛採「右駕」配置，與國內左駕習慣迥異，穿梭在街道與山路時相當引人注目，不少軍事迷也捕捉到其低調行軍的身影。現場觀察，參與演訓的士官兵態度極為嚴謹且保持低調，對於外界傳聞不願多談，僅專注於戰訓任務。

針對星光部隊的動向，軍事粉專「taiwanadiz」分析指出，星光部隊在恆春半島演訓多年，早已熟悉當地的地貌與氣候環境，這種長年建立的「訓練慣性」與軍事合作模式極具韌性，不至於輕易受到短期政經因素或外界投書干擾。對恆春人而言，這些低調的星國軍人已是生活的一部分，演訓的身影也正說明台星軍事交流依然穩健運行。

