衛星圖曝光！共軍漳州密建2陸航基地 溫約瑟：忌憚國軍遠程火力

溫約瑟披露衛星影像指出，共軍2023年底起，又在福建省漳州市龍海區草鞋店一帶擴建兩處陸航機場。（圖擷取自民進黨YouTube）

〔記者陳昀／台北報導〕中共近年持續強化對台軍事整備，2021年曾有媒體曝光共軍在漳州近海新建陸航機場，台灣國防研究倡議（TDRI）共同創辦人溫約瑟在民進黨《午青LIVE》直播披露衛星影像指出，共軍自2023年底起，又在福建省漳州市龍海區草鞋店一帶擴建兩處陸航機場，意在增加直升機的疏散與靈活運用空間，並藉由山脈遮蔽，規避我國軍的精準打擊。

溫約瑟指出，2021年媒體曾曝光解放軍在福建省漳州市漳浦縣的近海處，新建了一座陸航直升機機場。然而，他最近的新發現是，從2023年底開始，共軍在距離原基地不遠的漳州龍海區草鞋店，又擴建了2座陸航機場，跑道長度分別約為500公尺與330公尺。

溫約瑟分析，共軍在台海當面擴建陸軍直升機機場，是積極做相關準備，增加直升機的疏散與靈活運用的空間，因為共軍原先那座武裝直升機機場是直面台灣、無遮蔽的，新擴建的兩座機場則有山脈阻擋，若台灣要打擊這兩處，只能採用較困難的「攻頂」方式。

被問到共軍直升機可能直接跨越台灣海峽嗎？溫約瑟說，直接跨過海峽比較困難，共軍擴建機場是為了避免主機場受攻擊後無法使用，這也顯示共軍的建軍規劃中，確實考慮到了台灣具備遠程精準打擊能力的想定。

