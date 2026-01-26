海鯤號完成淺水潛航前置測試 邁向潛航新里程

海鯤號在軍方快艇、台船工作船伴陪下出海測試。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦原型艦海鯤號（舷號 SS－711）完成浮航測試，今（26）日上午出海進行「淺水潛航前置海上測試」，夜間近8時返港，台船表示，主要測試計有聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項順利完成，測試結果將納入「潛航安全評估」參據。

國造潛艦原型艦海鯤號（舷號 SS－711）今（26）日進行第6次浮航測試。（記者李惠洲攝）

台船強調， 將持續偕同海軍監造及國外原廠技協，共同執行全艦系統水下功/性能測試與驗收，於確認達到潛航安全條件並經評估後，按計畫安排後續「淺水潛航」海上測試。

請繼續往下閱讀...

海鯤號原定去年4月份啟動海測，11月底依約交艦，卻延遲到6月17日才首度海測，推展進程也因不同因素延宕，直到11月28日完成第五次海測，台船即宣布進入潛航測試階段，歷經1.5個月調校整備，海鯤號今天出海格外引發關切，軍事迷一早到高雄港岸際拉起布條加油打氣。

海鯤號原訂上午8時展開測試，不過到了11時許才現身，在海軍快艇及台船工作船伴陪下出海。台船強調，潛艦要在水下長時間隱密航行，每次潛航前，都需要進行裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練等四大步驟，合格後才能出海潛航，確保萬無一失。

台船表示，為加強出海測試安全管控，在潛航測試時，又可分為呼吸管深度測試、淺水深度測試與深水深度測試等三階段依序進行測試；同時在淺海測試階段和深海測試階段又會逐漸增加測試深度，直到設計最大潛深為止，以逐步測試各項裝備的運作與功能，並確保全艦水密性、平衡性，以及高壓（液壓）油、（海）水、電、（壓縮空）氣等系統的功能與組合運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法