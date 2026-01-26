首見！潛艦海鯤號第6次海測 出港前3小時高雄港直播才關閉

大批軍事迷與媒體在岸邊替海鯤號加油打氣。（記者李惠洲攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號今（26）日進行第六次海測，紅毛港文化園區架設在高雄港二港口的直播監視器畫面依舊「被消失」，但跟往例前一晚就關閉不同，這次直到海鯤號出港前3個小時才停止直播，網友笑稱：「因為昨天假日，忘記關了！」

高雄港二港口直播畫面，直到海鯤號出港前3小時才「被消失」。（取自「高雄港第二港口即時影像」）

網友發現，海鯤號大約在今（26）日上午11點，準備進入高雄港二港口出海航道，直播監視器畫面則是在上午將近8點停止，然後回到昨（25）日晚間9點33分重播。

國造潛艦原型艦海鯤號（舷號 SS－711）今（26）日進行第6次浮航測試。（記者李惠洲攝）

由於高雄港二港口直播畫面是否「被消失」，已成為網友判斷海鯤號出航與否的指標，所以網友一度懷疑會因風浪問題而取消。

不過，因為海鯤號停靠的碼頭已有警艇及拖船，所以媒體及軍事迷持續守候，直到上午約11點看到海鯤號身影，才鬆了一口氣。

