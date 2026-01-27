美「空軍遠征聯隊」2.0今年啟用 可隨時跨單位編組全球投射

美國空軍地勤人員在「馬賽克之虎26-1」演習驗證空軍遠征聯隊2.0概念。（圖：美國空軍）

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國空軍發展敏捷作戰、分散式部署以來，提出「空軍遠征軍」（AEF）概念，而今年起再度提出「空軍遠征聯隊2.0」（AEW 2.0），改組計畫進程，希冀發展兼具標準化編制、模組化擴編彈性聯隊架構，藉此維繫戰訓能量，同時提升快速部署與全球投射戰力。

軍聞網站「The Aviationist」報導，「空軍遠征聯隊2.0」計畫理念核心，是秉持「能力導向」（capabilities-based）思維，規劃將讓聯隊編制標準化，形成為一個模組化互相搭配、可擴展的聯隊級作戰單元。並根據「空軍戰力生成」（AFFORGEN）規範，以18個月為週期接受訓練、認證，進而具備為期6個月戰備部署能力、累積轄下單位合作默契；此外，新計畫也將強化後勤資源供應，與聯隊作戰中心（WOC）指揮能力，藉以降低海外部署時的後勤維保需求，與對空軍參謀（A-Staff）單位的依賴，進而提高任務彈性。

美國空軍先前雖曾推出「空軍遠征軍」（AEF）概念，但其運作偏重任務導向的「眾包」（crowdsource）式編組架構，導致聯隊成員來自不同基地，戰備狀況不一且面臨調度挑戰，彼此默契也恐不足。因此，美國空軍近來陸續推動「空軍遠征聯隊」（AEW）、「可部署作戰聯隊」（Deployable Combat Wing）與遠征空軍基地（XAB）等相關構想，並根據運作成效評估及官兵經驗回饋，推出最新版「空軍遠征聯隊2.0」，著重標準化編制與長期搭配建立默契，兼顧戰訓需求並提升整合效益。

美國空軍參謀長維斯巴赫上將強調，「空軍遠征聯隊2.0」預定自2027財年起正式實施，讓各單位能在國內接受符合實際戰場需求的必備訓練，並讓人才與資源獲得充分發揮，進而以最佳戰備狀況執行海外部署、在高強度衝突中克敵制勝。

報導補充，美國空軍在去年11月12日至21日也有啟動對AEW 2.0概念驗證的「馬賽克之虎26-1」（Mosaic Tiger 26-1）的演習驗證部隊在「孤島狀態」下的持續作戰能力。期間，超過60個不同的單位被整合到一個新單位中，負責部署環境中的基地運作和後勤支援。

