中國海警船穿越七美西南海域 通過呂宋海峽大秀肌肉

中國海警船由七美西南海域，穿越台灣東部進入呂宋海峽。（翻攝推特）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕根據AIS紀錄，中國海警船 2504 號和 5901 號，25日由七美西南海域通過了呂宋海峽。其中，中國海警船5901排水量12000噸，是世上最大的海警船之一，配有艦砲和機槍，另外有直升機停機坪，之前大多是在南海出現，因船艦長度為165公尺，菲律賓叫它「怪物」，其巨大的尺寸賦予它顯著威懾與支配力。

此外，該船裝備有艦砲和機槍，可進行海空攻擊。這些武器射速高達每分鐘120發，非常適合近距離防禦，對快艇或小型船隻具有顯著的威懾與打擊能力。這艘船艦不僅因其巨大體積而著名，更因在南海地區頻繁活動而聞名。

這些活動通常包括進入越南、菲律賓和馬來西亞等國的專屬經濟區，這無疑加劇區域緊張局勢。對中國來說，這些行動旨在建立其持續的存在感和壓迫感，並逐步使其對這些國際法所認可的鄰國區域的控制看似正常化。此次刻意由七美西南海域，穿越台灣東部，通過呂宋海峽，動機不明。

