張又俠可能因與習「建軍理念分歧」失勢 湯廣正：共軍演訓將更躁進

中國軍委會副主席張又俠失勢。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍「二把手」、軍委會副主席張又俠上將失勢落馬，臺灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正分析，張又俠及同樣遭撤換的劉振立上將，很可能是解放軍作戰與訓練上，和中國領導人習近平有分歧，甚至危及習近平下令解放軍2027年具備能力攻台要求。繼任者迫於壓力，可能加快聯合作戰節奏、躁進地軍事演訓，其演訓動態可能比以往幾年更積極、頻繁。

湯廣正在美東1月26日刊登一篇文章，於美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）中國簡報（China Brief），針對張又俠、中國軍委聯合參謀部參謀長劉振立上將1月24日遭調查一事進行評析。他表示，在中國官場文化，高階官員多少有違法、貪腐問題，關鍵是習近平是否要整肅，理由相信不難找到。

湯廣正進而剖析，張又俠、劉振立很可能是在解放軍作戰與訓練上，與習近平有分歧，如此矛盾在解放軍內相當程度的眾所皆知，甚至張、劉有出現違背習近平指令的政策或命令。鑒於張、劉是同時在同一篇新聞稿中被宣布接受調查，很可能代表兩人因相同原因被整肅。

臺灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正。（記者田裕華攝）

湯廣正比較中國官方對於解放軍將領遭調查、撤換的用詞指出，何衛東上將等人被指「背棄初心使命、喪失黨性原則，信仰坍塌、忠誠失節」，並未用在張、劉身上，意味此事無涉私人利益；但張又俠被指「對軍隊政治建軍造成極大破壞」，可能是被指為以政治建軍為上，還被指「嚴重影響軍委班子形象威信」，可能意味著張又俠等人與習近平分歧，至少在解放軍內部檯面化。

考量外界曾評估習近平要求解放軍在2027年具備攻台能力，湯廣正分析，從軍事、政治層面來看，可能是有實戰經驗的張又俠、劉振立，在聯合訓練的進程和方式上，跟習近平要求有歧見，可能認為習要求的一些目標、建軍期程不合理，因而反對、不執行部分習的要求。張又俠既然無助於習近平極端地在短時間內具有攻台的聯合作戰能力，那也沒有破格超齡延任的必要。

湯廣正認為，雖然對中國解放軍而言，2027年具備攻台能力的目標達成機率微乎其微，但接下來，習近平理當會找願意貫徹其軍事藍圖者，來繼任張又俠和劉振立。繼任者迫於壓力很可能會加快聯合作戰訓練的節奏，躁進的進行聯合訓練、演習。雖然中國軍隊近年內不太可能攻台，但解放軍的演訓動態，可能會比以往幾年更為積極和頻繁。

