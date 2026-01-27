軍購之複雜豈民眾黨一星期可成 國防部解說流程一次看

國防部臨時記者會，國防部戰略規劃司司長黃文啓說明軍購事項。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕民眾黨主席暨立法院民眾黨黨團總召黃國昌，26日公布民眾黨版國防特別條例草案，全案預算上限下修至4000億，採「一年一編」，且要求政府單位就各裝備籌獲期程進行專案報告。對此，國防部今日特別召開記者會，戰規司司長黃文啓中將花了大篇幅講解軍購流程，並暗指民眾黨版特別條例草案的倉促、荒謬且不專業性。

國防部今早召開臨時記者會，回應民眾黨提出的特別預算條例草案版本。黃文啓強調，台灣作為守勢作戰國家，採取威脅導向的建軍方式，也就是面對怎麼樣的威脅策劃作戰計畫，編組需要的防衛作戰兵力。當然，過程當中針對國軍組織以及威脅，採購必要的武器裝備。

黃文啓指出，在武獲流程部分，先要依序作戰計畫確認聯合作戰需求。它是一個25年期、區分近、中、遠程的規劃。近程會結合五年兵力整建計畫，針對武器裝備的可獲得來源、科研進度，以及後續部隊編成跟接裝所需要的時間，做完整規劃。在確定所有項目後，才真正的進入建案作業。依序據《國軍軍事投資建案作業規定》，所有的建案項目都必須要納到5年兵力整建計畫之後，才可以啟動建案作業。

黃文啓說，它必須在執行年度前1年的年底前，就必須要把相關的案項納入五年兵力整建計畫。後續配合預算編製的期程，建案文件必須在5月31日之前完成國防部的部內核定，10億元以上要送行政院審查後，納入當年10月份預算書表，送至立法院進行審查。

國防部臨時記者會，國防部戰略規劃司司長黃文啓說明軍購事項。（記者王藝菘攝）

黃文啓進一步指出，而兵力整建計畫建案啟動後，首先必須要完成作戰需求或研發需求文件的撰稿，通常都需要在執行年度前2年啟動作業，進行技術準備水準評估；傳統型態武器的作業需求文件經參謀總長核定後，進入最複雜的細分文件，除了針對成本、預劃獲得的選項分析，同時要針對獲得過程當中可能產生的風險因素，以及管控手段進行評估。最後確立整體後勤需求，除了外界熟知的保修、補給，它也必須包含人員訓練。

因此，黃文啓說，目前民眾黨版本是指買武器，但是彈藥庫、掩體都沒有納入。若強行通過該版本，短短7天內根本不可能重新修改建案文件以符合其要求，屆時將導致整個作業「窒礙難行」；如果勉強只買裝備、沒有把配套建起來，後續審監單位在稽核的時候，恐怕相關的建案人員都難逃究任。

黃文啓補充，在細分核定後，就是期程工項文件。主要是確定未來採購品項的獲得時間，是分別在哪個年度；在上述這三大文件，分別由兩位國防部副部長核定後，接下來由戰規司完成整體獲得規劃書的整理，以及最後審定。

因此黃文啓強調，在預算上要對立法院負責外，每個案子大概要結束時，都要接受審計部稽核。程序上沒有完備就會構成缺失；因此就程序而言，國防部一向全程遵守，絕對不可能有任何的一時遺漏，否則會遭到監察單位的糾正彈劾。

