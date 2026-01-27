美軍林肯號殺進中東 伊朗軍方沒在怕：根本是送上門的「活靶」

美國海軍「林肯號」航艦打擊群已在25日晚間抵達中東，位於伊朗附近海域。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對伊朗局勢急遽升溫，美國中央司令部（CENTCOM）26日證實，由「林肯號」（USS Abraham Lincoln）領軍的航空母艦打擊群已抵達中東水域。然而，這項旨在震懾德黑蘭的軍事部署，卻遭到伊朗軍方高層公開羞辱。伊朗將領透過國家電視台直言，美軍堆疊大量兵力非但沒有嚇阻作用，反而增加了自身脆弱性，將這些昂貴戰艦變成了伊朗飛彈的「易攻擊目標」（Accessible Targets）。

伊朗德黑蘭廣場豎立巨型看板，描繪美軍航空母艦被炸毀且血流成河的景象，警告美國勿輕啟戰端。（美聯社）

根據《法新社》報導，伊朗不僅口頭強硬，更發動了極具視覺衝擊的心理戰。首都德黑蘭市中心的革命廣場（Enghelab Square）26日豎起一幅巨型政治看板，畫面驚悚描繪了一艘美國航空母艦遭到毀滅性打擊、甲板上血流成河的景象。

看板一隅用波斯文與英文寫著一句警告：「播風收颮」（If you sow the wind, you will reap the whirlwind）。這句出自《聖經》何西阿書的諺語，意指「自食惡果」或「加倍報應」，無疑是對川普所謂「以防萬一」（just in case）而派遣龐大艦隊的直接回嗆。

盟友不給面子？阿聯酋拒絕借地攻擊

報導指出，美軍航艦雖已就位，但地緣政治環境充滿變數。伊朗在波斯灣的鄰國、同時也是美軍空軍基地所在地的阿拉伯聯合大公國（UAE）公開表態，強調「絕不允許」任何針對伊朗的攻擊行動從其領土發起。加上黎巴嫩真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）警告「這次戰爭將點燃整個區域」，顯示美軍這艘海上巨獸雖火力強大，但在狹窄的中東水域中，正陷入盟友設限與敵方鎖定的雙重夾擊。

