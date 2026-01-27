澳洲最強電戰機「遊隼」服役 建構印太殺戮網 專門盯死解放軍

澳洲首架MC-55A「遊隼」電戰機飛抵愛丁堡基地，機腹下方巨大的「獨木舟」型整流罩內藏高科技感測器，將執行印太電子戰任務。（圖：翻攝自X帳號@airman941）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲皇家空軍（RAAF）的現代化計畫邁出關鍵一步。根據軍事權威網站《The War Zone》報導，澳洲訂購的首架MC-55A「遊隼」（Peregrine）電戰機已飛抵南澳愛丁堡基地。這架由灣流G550商務機改裝而成的特殊機種，外表看似人畜無害的行政專機，實則配備了極其強大的電戰與情監偵（AISREW）系統，被視為澳洲爭奪印太「電磁頻譜優勢」的秘密武器。

雖然機身漆著低調的塗裝，但機腹巨大的「獨木舟」型整流罩、機尾感測器及機身下方密集的「天線農場」，顯示其任務絕非單純飛行。報導分析，MC-55A不僅具備信號情報（SIGINT）與電子攻擊（EW）能力，更關鍵的是它將擔任「空中數據節點」。

它能像高空Wi-Fi基地台一樣，在戰場上編織出一張「主動網路」（Active Net），將F-35A戰機、E-7A預警機、EA-18G電戰機，甚至是海面上的神盾艦與未來的MQ-28A「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人機全部串聯起來。這種「跨平台融合」能力，讓澳洲軍隊能形成一張巨大的「多域殺戮網」，即時獵殺敵方巡弋飛彈與無人機。

部署科科斯群島 監控範圍直插印度洋

面對中國在印太地區日益頻繁的軍事活動，澳洲的部署計畫充滿戰略針對性。除了本土基地外，報導指出澳洲計畫在達爾文港及位於印度洋深處的科科斯群島（Cocos Islands）建立支援設施。

《The War Zone》在分析中直言，隨著中國軍事威脅升高，這款飛機「幾乎可以確定將被用來緊盯這個潛在對手（中國）」。藉由科科斯群島的戰略位置，MC-55A能將監視觸角延伸至澳洲與斯里蘭卡之間，確保解放軍在南海與印度洋的電子訊號無所遁形。

