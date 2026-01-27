海馬士模擬「跨區增援射擊」 由本島打澎湖目標 展現縱深打擊戰力

為展現國軍春節期間守護國土決心，國防部今（27）日於陸軍航空602旅（龍翔營區）展開115年首場陸軍「春節加強戰備」，海馬士發射車執行「跨區增援射擊」。（記者王藝菘攝）



〔記者方瑋立／台中報導〕為展現國軍春節期間守護國土決心，國防部今（27）日於陸軍航空602旅（龍翔營區）展開115年首場陸軍「春節加強戰備」媒體邀訪。本次操演亮點在於萬眾矚目、首次在春巡參演的「海馬士（HIMARS）多管火箭系統」發射車，近距離向大眾公開亮相。在國防特別預算遭杯葛之際，軍方藉此實兵演練向國人展示「新興兵力」已具備反制敵軍跨海突襲、執行縱深打擊的不對稱作戰實力。

阻敵特攻突襲 地空整體反擊

國軍今天操演以「立即備戰」為想定，模擬中共東部戰區發布聯合軍演，並運用在台協力者突襲我關鍵基礎設施。操演開始之際，由特戰分遣隊操作「摩羯」旋翼型無人機進行戰場偵蒐與目標指引，緊接著UH-60M黑鷹直升機迅速搭載特戰小組實施機降。扮演攻擊軍的特戰官兵由直升機一躍而下執行垂降任務，與防衛軍展開激烈的CQB（限制空間戰鬥）爭奪塔台演練。

隨後由雲豹八輪甲車與M60A3戰車接連發動火力壓制。同時，為防範敵中共075型兩棲攻擊艦搭載的武直-10突襲，由國人自主研發、近期撥交砲指部服役的「陸射劍二」防空飛彈系統也在旁戒護，建構嚴密野戰防空網。最後由航空602旅的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機俯衝掃蕩，場面極度震撼。

本次操演現場展示了無人機「偵打一體」效能。58砲指部無人機大隊派遣多架次攻擊型無人機投入操演，精準衝撞並擊毀模擬敵軍據點的氣球目標。（記者王藝菘攝）

首見無人機群攻 海馬士火力支援澎湖

本次操演現場更首度展示了無人機「偵打一體」效能。58砲指部無人機大隊首次派遣多架次攻擊型無人機投入操演，精準衝撞並擊毀模擬敵軍據點的氣球目標。58砲指部無人機大隊長林正軒中校指出，目前已採購民用型無人機進行前置訓練，確保未來正式接裝後能立即發揮精準打擊戰力。

操演壓軸則是由海馬士發射車執行「跨區增援射擊」。現場模擬第一作戰區（澎湖）遭敵突入，海馬士發射車迅速進入水泥地陣地，模擬對澎湖望安、七美島目標實施集火射擊，並在完成任務後迅速脫離現場實施掩蔽。負責說明的官兵強調，海馬士「射完就跑」的特性，能有效增加人員與武器載台的戰場存活率。

女性官兵擔綱海馬士、飛官要職 陸軍籲請國人支持預算

近期國防特別預算在立法院9度遭在野黨聯手阻擋，對此，陸軍司令部強調，海馬士等新式武器的成軍象徵國防轉型，籲請國人支持後續關鍵裝備籌購。

此次受訪官兵中不乏「女力」，海馬士單位副連長陸姓上尉表示，海馬士為陸軍遠程火力新銳，能大幅增加作戰區支援火力。航空602旅飛行官藍姓上尉則分享，雖然訓練過程辛苦，但教官手把手帶領副駕駛專業訓練，絕對有信心守護家園。



擔任「假想敵」的特指部特四營班長游士官長也透露，透過高強度實戰化訓練，部隊能在高壓環境下平穩執行任務。

陸軍司令部表示，農曆年節將屆，全體官兵將戮力戰備，用行動證明「戰備不因假期而鬆懈」，讓國人平安過好年。

