軍情動態 > 國際軍情

俄國IL-20電偵機又去亂日本！直逼北海道東部空域

2026/01/27 15:13

俄羅斯一架IL-20偵察機26日繞飛日本北海道、本州空域。（取自防衛省統合幕僚監部網站）俄羅斯一架IL-20偵察機26日繞飛日本北海道、本州空域。（取自防衛省統合幕僚監部網站）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕俄羅斯軍機一周內二度襲擾日本周遭空域，根據日本防衛省統合幕僚監部發布資訊，俄國1架伊爾-20（IL-20）偵察機飛越北海道東側、東南側空域後，一路飛至本州東方空域，隨後循原路徑返航。日本航空自衛隊隨即派戰機緊急起飛，嚴密監控俄國軍機動態。

根據日本防衛省統合幕僚監部發布資訊，這架伊爾-20偵察機26日下午取道鄂霍次克海飛向太平洋，沿著北海道的東北、東、東南側繞飛後，在本州岩手縣、宮城縣以東轉向，並循原路徑返航，航空自衛隊北部航空方面隊隨即派戰機升空應對。

俄羅斯一架IL-20偵察機26日繞飛日本北海道、本州空域。（取自防衛省統合幕僚監部X）俄羅斯一架IL-20偵察機26日繞飛日本北海道、本州空域。（取自防衛省統合幕僚監部X）
值得注意的是，雖然日本防衛省發布的圖資顯示，俄國伊爾-20機飛越北海道東方的國後島、擇捉島和色丹島周遭空域，看似闖入日本的領空，但事實上，這三座島嶼是日、俄領土爭議區，現由俄羅斯實質掌控。

這也是俄羅斯近一周以來，第二次派軍機襲擾日本北海道周遭空域，日本防衛省統合幕僚監部23日表示，俄軍1架伊爾-20電偵機當日下午從俄國遠東地區，飛至北海道西側空域，隨後沿著日本海朝向西南方飛行，再從京都北部海域轉向返航

