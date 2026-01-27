（圖多）地空整體操演 第五縱隊驚見皮卡入侵、守軍無人機撞爆

陸軍十軍團今日整合包含聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施地空整體操演，想定預設為「立即備戰操演」生效時，機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，戰備偵巡至戰術地點，阻敵特攻突襲等作戰行動。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台中報導〕國軍今日舉行「春節加強戰備操演」，首日在新社進行整體地空演練，演習現場除出現新式裝備陸劍二飛彈、海馬士多管火箭系統和無人機之外，也驚現攻擊軍使用福特皮卡車模擬攻擊。不過，軍方表示，這些皮卡是官兵的自用車，非軍方採購裝備。

陸軍十軍團今日整合包含聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施地空整體操演，想定預設為「立即備戰操演」生效時，機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，戰備偵巡至戰術地點，阻敵特攻突襲等作戰行動。

國軍今日舉行「春節加強戰備操演」，首日在新社進行整體地空演練，演習現場除出現新式裝備陸劍二飛彈、海馬士多管火箭系統和無人機之外，也驚現攻擊軍使用福特皮卡車模擬攻擊。不過，軍方表示，這些皮卡是官兵的自用車，非軍方採購裝備。

陸軍十軍團今日整合包含聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施地空整體操演。（記者吳哲宇攝）

操演假想中共075型兩棲攻擊艦搭載直8直升機2架、武直10攻擊直升機4架猝然由海峽中線起飛航向台灣中部地區，由陸軍特戰官兵所扮演的中共在台協力者，駕駛改裝車輛突入新社機場，並引導直8運輸直升機沿大甲溪谷至機場實施機降。

由官兵扮演的在地協力者，駕駛福特皮卡車闖入管制區，模擬暴亂者手持機、步槍進攻佔據機場據點，並以皮卡為機槍據點向守軍掃射。對此，軍方表示，演習想定對改裝車輛的要求是車斗要能載人，剛好官兵中有自用皮卡，因此提供演練，並非軍事裝備，也不代表旅上未來要採購。

海馬士多管火箭系統在奪回據點處發射火箭遠程反擊敵軍。（記者吳哲宇攝）

過程中，防衛軍操作陸射劍二防空飛彈打擊敵方直升機，接續由步兵單位操作戰術偵蒐無人機，引導狙擊手鎖定敵方重要目標。軍方並操作小型自殺無人機，精準命中爆破代表敵方目標的氣球；最後，陸軍運用直升機、戰車，掩護輕型戰術車輛及雲豹裝甲車，官兵從裝甲車上下車攻擊敵方，奪回機場；當官兵出現模擬傷亡時，野戰救護車立馬馳援，運載受傷官兵後送；海馬士多管火箭系統則在奪回據點處發射火箭遠程反擊敵軍。

野戰救護車馳援現場後送官兵。（記者吳哲宇攝）

自殺無人機撞破氣球瞬間。（記者吳哲宇攝）

