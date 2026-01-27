剛穿越台海！美軍神盾艦芬恩號航進黃岩島 聯手菲律賓硬槓解放軍

美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）也曾於2024年1月間穿越台灣海峽。（美聯檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中在印太地區的軍事角力持續升溫。菲律賓武裝部隊週二（27日）證實，美菲兩軍本週在南海主權爭議最激烈的「黃岩島」（Scarborough Shoal）周邊海域舉行了聯合軍事演習。值得注意的是，美軍此次派出的主力戰艦，正是兩週前才剛高調穿越台灣海峽的勃克級飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）。

軍事專家分析，美軍此舉意在展示於「第一島鏈」的快速部署與打擊能力，將「台海」與「南海」戰場進行戰術連動，並直接在中國聲索的領土紅線上展示肌肉。

根據《路透》報導，這是自2023年11月以來，美菲兩國第11度舉行此類聯合演習。本次演習陣容包括菲律賓的「魯納號」巡防艦（BRP Antonio Luna）、海巡巡邏艦，以及美軍的「芬恩號」驅逐艦與MH-60R海鷹直升機。

菲律賓軍方聲明指出，演習旨在提升盟軍間的協調與戰術熟練度。然而，黃岩島距離台灣南端僅約800多公里，是控制南海東北出口的戰略咽喉。選在中國海警船頻繁出沒的此地操演，其針對中國「灰色地帶」擴張的警告意味不言可喻。自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上台後，馬尼拉當局已明顯轉向親美路線，試圖引進外部力量抗衡北京。

解放軍怒批「搞亂南海」 宣稱組織巡邏

面對美菲「侵門踏戶」，中國軍方反應強烈。解放軍南部戰區週二發布聲明，指責菲律賓「拉攏域外國家」組織所謂聯合巡邏，是破壞南海和平穩定的攪局者。南部戰區同時宣稱，已於週日至週一在南海組織了例行巡邏，並強調將堅決捍衛國家主權。然而，中方聲明中並未明確指出其巡邏的具體位置，是否與美菲艦隊發生對峙仍不得而知。

