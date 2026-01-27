五指山國軍公墓體感僅8度又遇濃霧 李棟樑今率團慰勉官兵辛勞

軍友社榮譽理事長李棟樑（中）今日前往國軍示範公墓管理組，關懷慰問駐守官兵，感謝官兵長年肩負守護忠烈英靈、服務遺族眷屬的重要任務，默默付出的辛勞。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕近日氣溫變化大丶位在五指山上的國軍示範公墓今天氣溫僅有12度，又遭逢濃霧籠罩，體感溫度僅達8度，官兵執勤格外辛苦，加上適逢農曆春節前夕，軍友社榮譽理事長李棟樑今日前往國軍示範公墓管理組，關懷慰問駐守官兵，感謝官兵長年肩負守護忠烈英靈、服務遺族眷屬的重要任務，默默付出的辛勞。

李棟樑今天是在國防部副部長鍾樹明上將、前副部長徐衍璞上將、陸軍司令呂坤修上將等人的陪同下，首先前往忠靈殿上香、鞠躬致敬，向為國犧牲奉獻的忠烈將士表達崇高敬意；隨後轉往示範公墓管理組，頒贈慰問金與慰問品，感謝官兵堅守崗位，並預祝新年平安順遂。

期間，李棟樑一行也前往故參謀總長沈一鳴一級上將牌位前獻花致敬，並準備其生前喜愛的餐點，緬懷沈總長一生奉獻國家的精神，表達深切追思，並祈願其在天之靈庇佑全體國軍官兵，持續守護國家安全。

李棟樑也叮囑官兵，近日天候寒冷、氣溫變化大，執勤時務必注意保暖與自身健康，並肯定官兵長期在偏遠地區執行任務的辛勞；中午，李理事長特別與官兵共進餐敘，持續以實際行動關懷基層，為官兵加油打氣。

軍友社榮譽理事長李棟樑今日前往國軍示範公墓管理組，關懷慰問駐守官兵。（圖：軍聞社提供）

李棟樑一行前往故參謀總長沈一鳴一級上將牌位前獻花致敬，緬懷沈總長一生奉獻國家的精神，表達深切追思。（圖：軍聞社提供）

