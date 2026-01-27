確保台灣穩占先機 中科院攜手資策會等 每半年更新無人機採購指引

為深耕數位技術科研能量，中科院長李世強中將（左）今（27）日與資策會黃仲銘董事長（右）簽署合作備忘錄（MOU），在既有的武器系統整合的基礎上，導入資策會豐沛的數位優勢能量，共同發展資安與監測的防護體系，並打造兼具創新與國家戰略價值的技術研發平台。（圖：中科院提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部規劃在1.25兆元軍購特別預算中，採購各型無人機達20萬架丶1000餘艘無人艇，引起國內外廠商及業界的重視，不僅如此，在政府整體規劃下，中科院等單位還將透過下一代無人機公版的布局與數位科技的迭代更新，確保台灣穩占先機並具備堅韌的國土防衛能力，讓智慧科技成為守護國家安全最堅實的力量。

中科院今天指出，將與資策會、國科會、工研院及台灣無人機產業技術整合協會等單位緊密分工合作，針對本年1/7工程會公告的政府無人機採購指引，前瞻先進科技趨勢，置重點於「高度智慧化」、「極端韌性」與「非紅供應鏈」，發展「核心技術自主化」、「AI邊緣運算與自主飛行」、「通訊韌性與多域整合」及「模組化採購與平戰轉換實務化」等四個核心面向，以晶片化與多能化導向，每半年更新版本，藉差異化全壽期管理，滿足不同公部門的無人機應用需求，打造安全、可靠且自主性的無人機應用生態系。

為深耕數位技術科研能量，中科院今（27）日與資策會簽署合作備忘錄（MOU），在既有的武器系統整合的基礎上，導入資策會豐沛的數位優勢能量，共同發展資安與監測的防護體系，並打造兼具創新與國家戰略價值的技術研發平台，提升產業競爭力與防衛韌性。

中科院今（27）日與資策會簽署合作備忘錄（MOU），並邀請國科會吳誠文主委、工研院吳政忠董事長及台灣無人機產業技術整合協會高志明理事長等人見證。

簽約儀式由中科院長李世強中將與資策會黃仲銘董事長共同簽署，並邀請國科會吳誠文主委、工研院吳政忠董事長及台灣無人機產業技術整合協會高志明理事長等人見證，宣布針對主權 AI、資安監測及智慧化數位應用等層面展開全方位合作，同時鏈結雙方人才、設備、技術和研究資源，為前瞻國防科研注入嶄新的科技活水。

中科院表示，此次雙方合作範疇涵蓋人工智慧治理與評測、資安場域與安全鑑測、泰德TAIDE（Trustworthy AI Dialogue Engine，可信任生成式AI對話引擎）精進與知識蒸餾、強化資通與軟體開發、視覺辨識與影像處理及人工智慧技術深耕與認證等6項議題，並藉資策會優異的演算法開發實力與人才培育經驗，襄助國防科技邁向JADC2（Joint All Domain Command and Control，全域指管）的新紀元。

