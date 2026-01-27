空軍防寒衣首曝光！夜間海溫20度以下必穿 飛官：像穿緊身型發熱衣

OTS-600型防寒飛行衣。（記者王藝菘攝）

〔記者方瑋立／嘉義報導〕空軍第4戰術戰鬥機聯隊今（27日）配合國軍「春節加強戰備」（春巡）媒體邀訪活動，首度公開展出飛行員保命裝備「OTS-600型防寒飛行衣」。飛官透露，這款連身式防寒衣穿起來「就像穿著緊身型的發熱衣」，雖然貼身但透氣性佳，最重要的是「完全不影響座艙內操作」，確保飛行員在執行高強度戰備任務時，既能保暖又能維持靈活戰力。

日夜海溫低於標準即刻換裝

負責解說的第23作戰隊鍾晉賢上尉指出，防寒飛行衣的設計核心，是為了提升飛行員若不幸彈射落海後的生存率。依據空軍規範，飛行員在任務提示前會先確認氣象資訊，一旦「日間海溫低於18度、夜間海溫低於20度」，所有執行任務的飛行員就必須強制換穿這套防寒衣，以降低在冰冷海水中的失溫風險，爭取寶貴的搜救時間。

請繼續往下閱讀...

14種尺寸精密套量 「滴水不漏」是關鍵

現場由蕭睿甫上尉與王冠程中尉實際示範穿著。這款OTS-600型防寒衣採連身設計，最特殊的設計在於頸部與手腕處設有高密合度的「橡膠密封圈」。

鍾晉賢解釋，為了確保落海時海水不會灌入，穿戴時必須讓橡膠圈完全緊貼皮膚，因此飛行員嚴禁佩戴項鍊、戒指等尖銳飾品，以免劃破氣密層。

此外，為了達到最佳氣密效果，原廠提供了多達14種尺寸。每位飛行員都需經過精密量測，選出最貼合身形的尺碼，確保穿著後既能防水，又不會因過於寬鬆而影響飛行操作。

防火防水又保暖 戰機駕駛的「第二層皮膚」

透過現場展示可見，該款防寒衣外層採用防水、防火的高科技布料，內層則有類似羊毛的刷毛設計，提供優異保暖效果。飛行員在著裝時，會先穿上防寒衣，確認氣密無虞後，再依序套上標準綠色飛行服、抗G褲及戰術背心。

儘管多穿了一層，但蕭睿甫說，新式材質輕量且剪裁俐落，穿在裡面體感像是一件緊身型的發熱衣，不會過熱或阻礙操作。戰鬥機飛官在狹窄的F-16V座艙內進行大角度轉頭、手部操作電門等精細動作，依據蕭的說法，不會有厚重感或阻礙，讓這些辛苦的空軍飛官在寒冬中，守護領空更添一層防護。

空軍第4戰術戰鬥機聯隊政戰主任林佳田上校說，新式防寒衣屬於個裝，已陸續撥發至官兵手中，預劃三月底全數配發完成，待完成教育訓練後即成為制式個人裝備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法