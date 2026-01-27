圖輯》熱浪直噴！國軍春節戰備 F-16演練6分鐘緊急升空

空軍今日演示F-16戰機緊急升空程序，飛官於待命室待命，收到起飛命令後，飛官於6分鐘內完成飛機各項檢查程序，滑行至跑道後，後燃器開至最大起飛。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／嘉義報導〕共軍對我威脅不減，為使國人了解國軍官兵春節強化戰備情形，空軍今日演示F-16戰機緊急升空程序。飛官於待命室待命，收到起飛命令後，飛官於6分鐘內完成飛機各項檢查程序，滑行至跑道後，後燃器開至最大起飛。起飛過程中，後燃器引擎造成的熱浪，在飛機後方形成一道無形尾曳，地面的彗星奔向空中。

