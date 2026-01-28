自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

北韓昨試射新版加大口徑火箭砲 韓聯社分析：刷存在感

2026/01/28 10:29

北韓飛彈總局27日試射新版大口徑火箭砲，領導人金正恩親赴現場視察。（美聯社）北韓飛彈總局27日試射新版大口徑火箭砲，領導人金正恩親赴現場視察。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）證實，北韓飛彈總局27日試射新版加大口徑火箭砲，國務委員會委員長金正恩赴現場視察。

北韓飛彈總局27日試射新版大口徑火箭砲，領導人金正恩（前排中）親赴現場視察。前排右為金正恩愛女金主愛。（美聯社）北韓飛彈總局27日試射新版大口徑火箭砲，領導人金正恩（前排中）親赴現場視察。前排右為金正恩愛女金主愛。（美聯社）

韓聯社報導，北韓飛彈總局27日進行試射，檢驗升級版加大口徑火箭砲武器系統的作戰能力。金正恩在現場觀看試射後滿意表示，「武器系統的升級在提高戰略遏制效果方面具有重要意義。」

金正恩評價稱，新版火箭砲的攻擊能力已達最高水準。「本次試驗的目的是進一步增強核戰遏制能力，研發此類武器系統是出於自衛目的、對遏制力的負責任運用。」

金正恩還宣稱，北韓具備強大攻擊能力，並就此實施遏制戰略，是朝鮮勞動黨堅定的國家防衛政策。他補充，勞動黨第9次代表大會上，將提出進一步提升核戰遏制力的「下一階段構想」。

北韓官媒報導，27日發射的4枚火箭砲精準打擊了距離發射地點358.5公里外的海上目標。金正恩的女兒金主愛（音譯）當天也陪同視察。

南韓聯合參謀本部27日下午發布消息稱，軍方掌握北韓自平壤北部一帶向東部海域發射多枚彈道飛彈，飛行距離約350公里。

美軍印太司令部28日也在社群媒體X發文稱，已獲悉北韓試射事件，並正與盟友和區域夥伴密切聯繫。評估事件不會對美方人員或領土及盟友構成直接威脅。「美國將持續致力保衛美國本土和該地區的盟友。」

這是北韓繼本月4日之後，時隔23天再次發射彈，也是今年第二度射彈。韓聯社分析認為，因勞動黨9大預計於下月初召開，北韓本次射彈或刻意「提升存在感」。

