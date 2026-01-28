北韓昨試射新版加大口徑火箭砲 韓聯社分析：刷存在感

北韓飛彈總局27日試射新版大口徑火箭砲，領導人金正恩親赴現場視察。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）證實，北韓飛彈總局27日試射新版加大口徑火箭砲，國務委員會委員長金正恩赴現場視察。

北韓飛彈總局27日試射新版大口徑火箭砲，領導人金正恩（前排中）親赴現場視察。前排右為金正恩愛女金主愛。（美聯社）

韓聯社報導，北韓飛彈總局27日進行試射，檢驗升級版加大口徑火箭砲武器系統的作戰能力。金正恩在現場觀看試射後滿意表示，「武器系統的升級在提高戰略遏制效果方面具有重要意義。」

金正恩評價稱，新版火箭砲的攻擊能力已達最高水準。「本次試驗的目的是進一步增強核戰遏制能力，研發此類武器系統是出於自衛目的、對遏制力的負責任運用。」

金正恩還宣稱，北韓具備強大攻擊能力，並就此實施遏制戰略，是朝鮮勞動黨堅定的國家防衛政策。他補充，勞動黨第9次代表大會上，將提出進一步提升核戰遏制力的「下一階段構想」。

北韓官媒報導，27日發射的4枚火箭砲精準打擊了距離發射地點358.5公里外的海上目標。金正恩的女兒金主愛（音譯）當天也陪同視察。

南韓聯合參謀本部27日下午發布消息稱，軍方掌握北韓自平壤北部一帶向東部海域發射多枚彈道飛彈，飛行距離約350公里。

美軍印太司令部28日也在社群媒體X發文稱，已獲悉北韓試射事件，並正與盟友和區域夥伴密切聯繫。評估事件不會對美方人員或領土及盟友構成直接威脅。「美國將持續致力保衛美國本土和該地區的盟友。」

這是北韓繼本月4日之後，時隔23天再次發射彈，也是今年第二度射彈。韓聯社分析認為，因勞動黨9大預計於下月初召開，北韓本次射彈或刻意「提升存在感」。

The Democratic People’s Republic of Korea launched multiple ballistic missiles on January 27. We are aware of the missile launches and are consulting closely with our allies and partners. Based on current assessments, this event does not pose an immediate threat to U.S. personnel… pic.twitter.com/hksEzHH1eb — U.S. Indo-Pacific Command （@INDOPACOM） January 27, 2026

