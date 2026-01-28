俄羅斯無人機襲烏克蘭列車致5死 澤倫斯基譴責俄恐怖主義

俄羅斯無人機27日襲擊烏克蘭列車，導致5人死亡。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯無人機27日襲擊烏克蘭列車，導致5人死亡，對此烏克蘭總統澤倫斯基譴責俄羅斯發動恐怖主義行為，破壞結束俄烏衝突的努力。

根據《衛報》報導，烏克蘭檢察官表示，俄羅斯無人機27日攻擊位於哈爾科夫某村莊附近的列車。當時該列車從喬普（Chop）開往巴文科伏（Barvinkove）。

檢察官指出，1架無人機擊中列車，另有2架無人機擊中列車附近的區域，事發現場發現5具遺體的碎片。

檢察官先前聲稱，列車上有155名乘客。但澤倫斯基之後在Telegram上發文說，列車上載有200多名乘客，其中18人在被擊中的車廂內。

澤倫斯基強調，無人機襲擊民用列車在任何國家都會被視為恐怖主義行為。這其中沒有任何軍事目的，也不可能有軍事目的。

澤倫斯基指出，俄羅斯的每一次襲擊都在侵蝕仍在進行的外交努力，破壞那些幫助結束俄烏衝突的伙伴們的努力。

另外烏克蘭國家鐵路公司（Ukrzaliznytsia）總裁佩爾佐夫斯基（Oleksandr Pertsovskyi）感謝救援隊和參與疏散的乘客，並承諾列車將繼續運行。

佩爾佐夫斯基在臉書上說「維持列車運行變得越來越困難，但即使在最可怕的日子裡，我們也絕不能放棄。」

