軍方規劃海馬士前推澎湖、東引 ATACMS飛彈可對福建浙江源頭打擊

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部昨天起進行一連三天的春節期間加強戰備操演演練，模擬澎湖遭敵軍強攻侵入，國軍在本島的台中以海馬士多管火箭系統，發射戰術飛彈攻擊敵軍目標，驗證國軍具備反制敵軍跨海突襲、執行縱深打擊的不對稱作戰實力。

軍政人士今天指出，為強化「精準飛彈島」戰略，在國軍向美採購的 M142海馬士（HIMARS）多管火箭系統的總數擴增至 111套 後，部署策略已出現重大調整。為因應共軍近年頻繁的登陸演習，軍方規劃將海馬士系統由本島「前推部署」至澎湖與東引，搭配射程達300公里的 ATACMS戰術飛彈，打擊範圍將從海峽中線大幅向內陸延伸，直接鎖定福建、浙江境內的共軍軍港及飛彈基地丶機場。

為因應共軍近年頻繁的登陸演習，軍方規劃將海馬士系統由本島「前推部署」至澎湖與東引，搭配射程達300公里的 ATACMS戰術飛彈，打擊範圍將從海峽中線大幅向內陸延伸，直接鎖定福建、浙江境內的共軍軍港及飛彈基地丶機場。圖為烏克蘭武裝部隊已成功運用美國援助的ATACMS戰術飛彈系統，對俄羅斯境內的軍事目標進行精準打擊。（圖取自洛馬官網）

依軍方原先採購29套海馬士系統的規劃，獲得海馬士系統後，會優先在本島西部各作戰區，都成立多管火箭飛彈連，但因為我國向美方增購82套，總數達到111套，未來配合獲得裝備的時程，除了在本島部署之外，勢必會在外島澎湖甚至是國之北疆的東引進行前進部署。

軍政人士指出，若海馬士部署在東引島，戰術飛彈300公里射程不僅能涵蓋福建福州、寧德，更可向北直達浙江溫州、台州等東部戰區海軍基地；若部署在澎湖，則能對泉州、廈門、漳州的共軍登陸集結點實施精準「源頭打擊」。這代表國軍具備在共軍船團「出港前」就先行摧毀的能力，具備強大的戰略威懾意義。

他分析表示，海馬士在外島的精準度，將結合美方出售的MQ-9B「海上衛士」無人機，以及國產「騰雲」大型無人機。這類長滯空無人機能在對岸沿海進行高空偵蒐，將敵軍移動式飛彈車或裝甲群的精確座標，透過戰術任務網路系統（TMN） 傳回海馬士發射車。這套體系讓國軍擁有「開圖」優勢，敵軍一動就被鎖定。

此外，考量到外島陣地生存率，軍方規劃海馬士將利用外島密布的堅固坑道掩體。發射車僅在接獲指令後，迅速駛出坑道進入「野戰陣地」，在完成發射後立即撤回坑道。這種「打帶跑」戰術，配合海馬士高度自動化的火控系統，使共軍的衛星與雷達極難捕捉其動向。

