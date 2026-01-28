限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
獨家》潛艦海鯤號最新影像曝光 潛航測試前甲板多了「這條」
潛艦海鯤號潛航測試在即，甲板架設臨時欄杆。（讀者授權自由時報專用）
〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號1月26日出海進行「淺水潛航前置海上測試」，完成聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項測試。外傳今天將正式展開淺水潛航測試，但網友目擊海鯤號仍停靠高雄港91號碼頭，甲板架設一條臨時欄杆圍起的通道，防止工作人員不慎落海。
比對過去的甲板欄杆，這次相對簡單，且沒有擺放黃色錐狀體，帆罩更未搭設鷹架，網友研判近期出港測試的可能性不小。
請繼續往下閱讀...
據了解，海鯤號去年6月17日至11月28日完成五次海測，今年1月26日進行第六次。台船強調，必須進行裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練等四大步驟，合格後才能出海潛航，並從呼吸管深度測試開始，逐步進入淺水、深水測試，直到設計最大潛深為止。