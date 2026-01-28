中國動員2000艘漁船築「海上長城」封鎖台灣 外媒揭密

外媒揭露中國動員數千艘漁船演練封鎖台灣；圖為中國海上民兵船隻2021年集結在南沙群島牛軛礁的檔案照，顯示其「船海戰術」行之有年。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國對台軍事施壓出現恐怖新戰術。根據權威軍事媒體《國防新聞》（Defense News）報導，解放軍不再僅依賴軍艦，而是開始大規模動員「海上民兵」進行飽和式封鎖演練。地理空間分析公司「ingeniSPACE」的數據揭露，中國在台灣東北方海域集結了多達2000艘漁船，排列成一道長達約466公里的「L型海上長城」，演練切斷台灣對外航道的窒息戰術。

報導指出，這兩次大規模演練分別發生在2025年12月與2026年1月。其中12月底的行動，這支龐大的「漁船艦隊」在海上維持了密集的封鎖隊形，時間點恰好在解放軍發動「正義使命-2025」（Justice Mission-2025）圍台軍演的前三天。今年1月上旬，又有1400艘漁船故技重施，在海上構築了一道維持超過30小時的封鎖線。

請繼續往下閱讀...

美國國會研究處（CRS）報告示警，這些受解放軍指揮的「人民武裝海上民兵」（PAFMM），戰時將成為致命的非傳統威脅。它們能利用龐大數量優勢「淹沒」航道，不僅能阻擋美日艦隊介入，還能充當誘餌消耗台灣珍貴的反艦飛彈，甚至直接封鎖商港，切斷台灣的能源與糧食補給。

南海再填新基地 羚羊礁成前進據點

除了演練海上人海戰術，中國在南海的硬體擴張也未停歇。衛星影像顯示，位於西沙群島的「羚羊礁」（Antelope Reef）正進行大規模填海造陸工程。自2025年10月起，重型機具進駐挖掘，目前已出現滾裝碼頭等基礎設施。

分析指出，這座原本只是沙洲的島礁，將被改造成具備雷達站、直升機停機坪與軍艦停泊點的前進基地。這將進一步強化中國在南海的偵蒐與補給網絡，與上述的「漁船封鎖戰術」相互配合，形成對第一島鏈南端的嚴密控制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法