F-16狙擊手莢艙春巡首次曝光 颯爽女飛官陳怡慈駕駛戰機奔騰出機堡

國軍115年春節加強戰備，F16V戰機滑行起飛演練。圖為女飛官女上尉陳怡慈 。（記者王藝菘攝）

〔記者吳哲宇／嘉義報導〕國軍春節加強戰備如火如荼進行中，繼昨日展示F-16升空後，今日展示潛力掛彈項目和戰機緊急升空，並讓媒體近距離拍攝F-16，值得注意得是，本次F-16掛載狙擊手標定莢艙，可說是春巡首次曝光。而另一個焦點，在於緊急升空的F-16中，其中一位飛官是少有的女飛官陳怡慈上尉，她以簡潔、俐落的動作完成飛機各項檢查，以迅捷的姿態登上飛機座艙，其眼神冰霜凌厲，駕駛機號6684戰機，成功吸引眾媒體的鏡頭。

空軍司令部表示，因應敵情威脅及共機頻繁侵擾，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮。

請繼續往下閱讀...

女飛官陳怡慈戴上飛行頭盔。（記者王藝菘攝）

演訓期間，專業地勤在指定時限內進行潛力裝掛，完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及輸送作業；另依戰備需求，亦區分為「完成」及「恢復」戰備，本次F-16裝載構型為「恢復」防空外型，掛載包括AIM-120飛彈、AIM-9M飛彈。

而本次也曝光狙擊手標定莢艙，這型莢艙多次捕捉鎖定共軍戰機包括殲-16等，其空對空偵蒐範圍，最遠可達187公里，且可在不觸發共機雷達警告器的情況下，緊密掌握動態

圖為狙擊手標定莢艙。（記者吳哲宇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法