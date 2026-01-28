美陸軍部長：政治正確會害死人！備戰下一場戰爭

美國陸軍部長宣示摒棄「政治正確」，強調唯有高標準訓練才能在下一場戰爭中存活；圖為美軍士兵進行實彈演訓，展現殺傷力。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對日益險惡的國際局勢，川普政府正對美軍進行一場由上而下的激進改革。美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel P. Driscoll）在軍事媒體《國防新聞》（Defense News）投書，直言美軍的目標只有一個：在「下一場戰爭」的第一場戰役中就取得勝利。

德里斯科爾在文中引用「戰爭部長」（Secretary of War）赫格塞斯的強硬談話：「標準必須是統一的、性別中立的，而且必須是高標準。否則，那不叫標準，那只是會讓我們兒女戰死的建議。」

這番言論被視為美軍徹底扭轉過去幾年強調「多元、公平與共融」（Diversity, Equity, and Inclusion，簡稱DEI）的文化，回歸殘酷的戰場現實。保守派觀點認為，過度追求「齊頭式平等」（Equity）反而削弱了軍隊戰力。德里斯科爾強調，戰爭是人類最無情的活動，敵人不會猶豫，彈片不會分辨性別，「你要嘛準備好，要嘛就回不了家」。

3D列印無人機、寫程式打仗 基層大解放

除了文化清洗，美軍在戰術上也出現重大變革。文章透露，包括駐紮夏威夷的第25步兵師與第101空降師，正在利用3D列印技術，在戰場前線直接製造「客製化無人機」。此外，美軍正在推動「接觸點轉型」（Transformation in Contact），直接將軟體工程師編入作戰部隊，讓前線士兵能像矽谷新創一樣，快速修改戰場軟體以應對敵人。

德里斯科爾指出，這些改革始於2025年4月，目的是消除軍隊的「僵化與自滿」。他呼籲國會與美國民眾支持這項變革，因為美國的對手（暗指中國與俄羅斯）是冷酷且精於算計的。他總結道：「這場戰爭的第一槍尚未打響，但勝負取決於我們現在的準備。」

