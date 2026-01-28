開啟「暴兵模式」！英國量產「無人機殺手」：專門撞爛俄軍機

英國推動「章魚計畫」量產防空無人機，力求以數量優勢攔截俄軍來襲目標；圖為計畫概念示意圖。（翻攝自UK Defence Journal）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯漫天的自殺無人機與巡弋飛彈攻勢，英國國防部決定不再只是被動軍援，而是直接在英國本土開啟「暴兵模式」。根據最新公布的「章魚計畫」（Project Octopus），英國將與烏克蘭聯手，在數週內於英國境內啟動生產線，大規模量產一種由烏克蘭設計的「防空攔截無人機」。目標極具野心：每個月生產「數千架」，用數量優勢構築密不透風的低空防禦網。

根據《英國國防期刊》（UK Defence Journal）報導，英國國防部武裝部隊國務大臣波拉德（Luke Pollard）23日在書面答詢中證實了這項計畫。他指出，「章魚計畫」是英烏「天琴座專案」（Project Lyra）合作框架下的首個工業大單。

請繼續往下閱讀...

不同於傳統軍購動輒數年的交貨期，這項計畫是為了「即時戰爭」而生。波拉德明確表示：「首批產品預計在未來數週內就會在英國下線，隨即送往烏克蘭進行測試與實戰部署。」這意味著烏軍將在極短時間內獲得新一批攔截器，直接投入消耗戰。

烏克蘭設計、英國製造 打造「戰爭閉環」

這項計畫標誌著西方援烏模式的重大戰略轉型：從單純的「捐贈裝備」轉向「聯合研發與量產」。雙方建立了一套高效的供應鏈模型：由烏克蘭負責設計與提供戰場回饋，英國負責大規模工業量產。

報導指出，這種防空攔截無人機專門設計用來「獵殺」空中的敵方無人機與巡弋飛彈。透過在英國建立能夠月產數千架的高速生產線，烏克蘭將能擺脫彈藥短缺的困境，以「蜂群對抗蜂群」的戰術，在空中築起一道平價且致命的防護牆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法