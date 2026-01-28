限制級
南韓軍工再大步前進啟動新型電戰機研發 估2034年作戰部署
南韓近日宣布啟動開發新型電戰機計畫，預計2034年投入部署（圖取自LIG Nex1）
〔記者吳哲宇／台北報導〕南韓軍工技術再有新突破，南韓國防採購計畫管理局（DAPA）近日宣布啟動開發新型電戰機計畫，以籌獲兼具電磁情報收集與干擾能力的新一代電戰機，預計2034年投入作戰部署。
軍聞網站「Army Recognition」報導，南韓政府計畫投入1.9兆韓元（約新臺幣385億元），採用龐巴迪的環球6500或灣流的G550等長程商務機為基礎，打造針對預警、火控雷達及通訊資料鏈實施廣域干擾的大型電戰機。DAPA指出，新型電戰機承平時期將負責監測、識別並收集周邊國家的信號情報，戰時則執行多波段干擾任務，以全面壓制並迷惑敵方的防空體系與指管通訊鏈。
南韓政府希望利用國內電戰技術領域優勢，藉此計畫建立自主研發能量，國防大廠LIG Nex1已被指定為主承包商，負責開發並整合電子支援措施（ESM）套件及電子攻擊（EA）相關載荷；大韓航空則憑藉在特殊任務飛機的「保養、修理與翻修」（MRO）豐富經驗，負責機身改裝及平臺整體整合工作。
南韓空軍目前主要依賴戰機掛載電戰莢艙，執行有限的自衛及干擾任務，廣域電磁頻譜作戰能力則依靠盟友的電戰機支援；透過自研專用電戰機，將使空軍獲得更完整的作戰能力，同時也能利用本國電子技術優勢，使部隊在電戰領域取得技術優勢。
報導說，依據概念圖和產業報告，機身沿線佈置了天線陣列，並設有醒目的腹部結構，表明其可實現360度全方位探測和干擾。