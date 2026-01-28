強化平、戰時血液供應量能 「國軍松山捐血站」揭牌

位在三軍總醫院松山分院的「國軍松山捐血站」，已在昨天舉行揭牌儀式，後續的地區國軍捐血站也將陸續成立。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為維持戰時國軍血液供給之韌性，國軍規劃自行設置捐血站及北中南東地區的血庫計畫，其中位在三軍總醫院松山分院的「國軍松山捐血站」，已在昨天舉行揭牌儀式，後續的地區國軍捐血站也將陸續成立。

軍方人士今天指出，國軍參照友盟國家軍事血液計畫，今年將成立「三軍血液計畫（Tri-Service Blood Program, TSBP）」，建立中央管理之血液供應系統，並制定血液政策與標準作業流程，確保國軍血液供應穩定機制。

為強化平、戰時血液供應量能，落實國家韌性醫療及「三軍血液計畫」政策目標，三軍總醫院松山分院昨日舉行「國軍松山捐血站」揭牌儀式，由國防部軍醫局局長蔡建松中將主持，未來能有效整合軍民資源，共同提升國家血液供應韌性。

蔡局長致詞時指出，捐血站設立後，能顧及平、戰時任務需求，未來國軍將依「三軍血液計畫」持續推動北、中、南、東等地區捐血站設置與國軍血液管理資訊系統建置。並強調，血液屬於關鍵醫療資源，建立穩定供應來源攸關平時醫療服務與戰時傷患救治成效，「國軍松山捐血站」設立後，不僅顧及平、戰時任務需求，展現國軍前瞻部署醫療後勤的決心，亦是強化國防醫療韌性的重要具體作為。

他進一步指出，國軍將依「三軍血液計畫」持續推動地區捐血站設置與國軍血液管理資訊系統建置，並精進血液管理制度，結合科技與制度化作業流程，全面提升血液供應韌性，確保官兵戰力維持與民眾生命安全，為國防整體戰備奠定穩固的醫療基石。

三軍總醫院松山分院表示，國軍松山捐血站平時將在臺灣血液基金會及臺北捐血中心的輔導下，辦理捐血服務，並結合醫護人員教育訓練，提升捐輸血專業能力與品質管理；戰時可迅速啟動緊急捐血與供血機制，支援軍醫院、部隊後送管制站與前進外科小組等單位醫療用血需求，確保醫療支援穩定不中斷，打造成為平、戰時整合軍民量能的血液供應據點。

