F-16戰機潛力裝掛 雙戰機升空迎敵

國軍115年春節加強戰備，F16V戰機滑行起飛演練。（記者王藝菘攝）

〔記者吳哲宇／嘉義報導〕空軍第四聯隊今天執行春節加強戰備操演，F-16戰機執行潛力裝掛作業，在時限內完成空對空飛彈掛載，長機攜帶狙擊手標定莢艙，與僚機升空監控共機。

國防部國軍春節加強戰備媒體邀訪今天進入第2天，空軍第四戰術戰鬥機聯隊上午於嘉義基地進行動態戰備操演，執行F-16V（blk20）戰機潛力裝掛操演。

F16V戰機滑行起飛演練。（記者王藝菘攝）

F-16戰機滑向跑道。（記者吳哲宇攝）

空軍現場說明指出，今天執行的是F-16戰機2機快速恢復整補作業，快速恢復整補作業是由作戰指揮中心命令下達後，在最短時間內將落地關車後的戰機，進行恢復整補作業，此次2架裝載構型為「恢復」防空外型，分別在兩側翼尖掛載1枚AIM-120飛彈，兩翼下均掛載AIM-9M飛彈以及370副油箱。

其中，AIM-9M飛彈利用紅外線被動目標偵測，開發原型「AIM-9A」於1953年首次成功發射，最初生產的版本「AIM-9B」則於1956年投入使用，後續不斷經過改良直到今日；AIM-120則為全天候、視距外、雷達導引、具射後不理能力之空對空飛彈，且有軟體重新編程功能。新的AIM-120D-3型號，該構型除更新尋標器電路卡、處理器組件等硬體，同時也改良了發動機、電池，並對軟體進行數位化升級，使射程半徑上看160公里，具備更優異的接戰和離軸機動能力。

F-16女飛官陳怡慈以手電筒目檢飛機各項檢查點。（國防部提供）

地勤單位人力掛載AIM-9M飛彈。（記者吳哲宇攝）

空軍第四聯隊第四修補大隊支援中隊武掛分隊上士班長吳柏志受訪說明，潛力裝掛為F-16戰機戰力發揚的重要核心作業，確保戰機在最短時間內完成彈藥整補及加油作業並迅速出擊，透過潛力裝掛作業，能夠讓戰機在制空、制海及對地任務間快速切換，以應對瞬息萬變戰場情勢。

空軍第四聯隊第23作戰隊飛行官施順德中校受訪表示，F-16戰機昨天執行緊急起飛的演練，不只是演練，更是F-16飛行員每一天的日常。針對F-16儀表失效時的備援手段，施順德說明，F-16戰機是先進的裝備，有多重的備援，飛行員平時也會執行各項的模擬機的緊急訓練，當在空中遇到類似情況，會依照「黃卡」，也就是緊急程序SOP來執行，利用備援裝置飛回基地，而備援儀表包括備用姿態儀以及備用磁羅盤等。

地勤單位掛載AIM-120飛彈。（記者吳哲宇攝）

