川普「雙打擊群」艦隊合圍波斯灣 沙國拒借領空成攻伊變數

〔記者羅添斌／台北報導〕中東戰雲密布！隨著美國總統川普（Donald Trump）的強硬軍事布局，美軍中央司令部（CENTCOM）證實，「林肯號」航艦打擊群（ABECSG）已正式進駐中東責任區。川普更於美東時間27日加碼宣示，「第二支無敵艦隊」（Second Armada）正全速航向波斯灣。軍方人士分析，美軍在中東集結兵力已逼近5萬人大關，以「雙打擊群」劍指伊朗意圖極其明顯，區域衝突已達一觸即發的「臨界點」。

根據美軍最新通報，以「林肯號」（CVN-72）為首的航艦打擊群，伴隨三艘飛彈驅逐艦，已在阿拉伯海域就位。林肯號搭載的第9艦載機聯隊（CVW-9）具備強大遠程精準打擊能力，可在24小時內對伊朗境內目標發起飽和攻擊。

至於川普口中的「第二支艦隊」，據信是另一組具備高度反飛彈能力的航空母艦或大型兩棲突擊艦編隊。美軍此舉旨在建立「雙打擊群作戰區」，確保在一旦伊朗發動飛彈反擊時，能同時兼顧防空攔截與戰略轟炸。

除了林肯號航艦打擊群之外，美國總統川普又爆料，還有另一支美麗的艦隊正開往伊朗，直言「希望他們能與我們達成協議」。（歐新社）

值得關注的是，儘管美軍戰力強大，但區域盟友的態度卻出現微妙變化。根據國際媒體掌握的消息，向來與美友好的沙烏地阿拉伯此次態度異常強硬，沙國王儲公開表態，「不會允許其領空或領土被用於任何針對伊朗的軍事行動」，這無疑給美軍的陸基出擊計畫投下變數。

然而，英國、約旦及以色列則維持堅定盟友立場。英國皇家空軍（RAF）的「颱風」戰鬥機已在海域待命，約旦則極可能提供情報共享並協助攔截伊朗的無人機群。美軍目前在該區的總兵力已調整至4萬至5萬人，並部署了「愛國者」及「薩德」（THAAD）防空系統，構建起嚴密的防禦網。

