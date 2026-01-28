伊朗數千枚飛彈待命迎戰 美軍恐面臨「飽和攻擊」挑戰

伊朗德黑蘭廣場豎立巨型看板，描繪美軍航空母艦被炸毀且血流成河的景象，警告美國勿輕啟戰端。（美聯社）

〔記者羅添斌／台北報導〕面對美軍「林肯號」航艦打擊群與另一支特遣艦隊，即將在波斯灣展開大規模戰術壓境，中東煙硝味已升至沸點，但伊朗伊斯蘭革命衛隊的實力不容輕忽。根據最新國際情報比對顯示，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）手中握有超過2000枚各型彈道飛彈及防空飛彈，更擁有年產3000枚飛彈的軍工實力，意圖以低成本的非對稱作戰，挑戰美軍的空中絕對優勢。

伊朗深知其傳統海空軍力與美軍F-35等五代戰機存在明顯「代差」，因此將戰略資源全力傾注於飛彈與無人機領域。根據國際軍事訊息顯示，伊朗飛彈庫中，最具威脅性的莫過於號稱能突破「薩德」（THAAD）防空攔截網的「法塔赫」（Fattah-1）極音速飛彈，該型飛彈具備末端機動變軌能力，讓美軍神盾艦的雷達預警面臨嚴峻考驗。

此外，革命衛隊目前部署的主力型號中，「霍拉姆沙赫爾-4」（Khorramshahr-4）被軍方內部視為「戰略重鎚」，其射程達2000公里，足以對中東境內所有美軍基地實施精準打擊。而另一款「破堡者」（Kheibar Shekan）則採用固體燃料，能隨時由商用車輛偽裝發射，這種「打完就跑」的游擊戰法，旨在讓美軍的高價值防空飛彈在飽和攻擊下陷入「防禦飽和」的困境。

美國海軍「林肯號」航空母艦打擊群已抵達中東海域地區。（美聯社檔案照）

除了各式飛彈之外，伊朗還有為數眾多的無人機及無人艇，配合其在霍爾茲海峽的「狼群式」快艇戰術。國際軍事專家曾研析認為，伊朗的戰略目標並非在正面戰場擊潰美軍，而是透過封鎖全球油運咽喉，誘發全球經濟連鎖反應，讓美軍付出難以承受的政治成本。

