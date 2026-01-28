漫天傘兵超震撼！美軍「極地天使」空降北海道 演練快速增援

美軍C-130運輸機飛越北海道上空，投送第11空降師傘兵，驗證寒地快速增援與奪島戰力。（圖：日本陸上自衛隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對印太地區日益升高的軍事威脅，美軍展示了令人震撼的快速投射能力。美國陸軍證實，素有「極地天使」之稱的第11空降師（11th Airborne Division），本月下旬在日本北海道進行了代號「北風26」（North Wind 26）的聯合演習。

最受矚目的是，美軍實施了罕見的「大規模戰術空投」（Mass Tactical Airborne Operation），數百名傘兵在嚴寒氣候下同時跳出機艙，場面壯觀，直接驗證了美軍在極端天候下迅速將兵力送入第一島鏈的能力。

請繼續往下閱讀...

根據軍事網站《Defence Blog》報導，這場演習在北海道北部的演習場進行，模擬在極度嚴寒條件下，透過C-130或C-17運輸機進行突襲空降。

美軍與日本陸上自衛隊在北海道雪地進行戰術整合，驗證雙方在嚴寒氣候下的聯合作戰默契。（圖：日本陸上自衛隊）

值得注意的是，第11空降師的戰略定位主要針對北極競爭與東北亞變局（如北韓或俄羅斯遠東）。不同於美國陸戰隊負責的第一波兩棲突擊，空降部隊的任務在於「快速建立增援橋頭堡」（Foothold）。美軍指出，這次空投旨在測試部隊如何在降落後立即奪取機場或關鍵節點，為後續大部隊開路。

這場演習不只是美軍秀肌肉，更是美日同盟的「接合測試」。日本陸上自衛隊（JGSDF）在演習中扮演關鍵角色，重點演練「接收美軍空降後的整合」流程。這意味著一旦戰事爆發，當美軍援軍從天而降時，日方部隊必須能立刻進行地面接應、通訊構連與後勤補給。這種「落地即戰力」的默契，才是美日聯軍能否在北方戰區有效反制中俄威脅的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法