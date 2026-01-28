潛艦海鯤號被控造價偏高 台船說話了

台船說，潛艦海鯤號造價「中間等級」，比韓國、澳洲「便宜許多」。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕外界指控國造潛艦海鯤號造價偏高，台船以「潛艦知識科普」方式說明，造價屬「中間等級」，比韓國、澳洲「便宜許多」。

台船說，台灣與其他國家的新造潛艦比較，「海鯤軍艦」經費並未偏高，屬中間價位，比韓澳便宜。因為IDS原型艦的整案經費雖然達500億元，但包括魚雷、海軍廠房、台船廠房設備等經費，並不是單艦的造價。「海鯤軍艦」的單艦契約金額包括人力款12.8億、物料款248.4億、台船建造費用117.8億，合計其實只有379億餘元。

請繼續往下閱讀...

台船說，與其他國家的新造潛艦比較，其實「海鯤軍艦」價格並未較高，屬於中間等級。若再進一步與韓國、澳洲比較，首次在先進國家技術指導下製造潛艦，「海鯤軍艦」的造價僅其5到8成，算是便宜許多。

台船指出，尤其很多無法自製的航行裝備與戰鬥系統，也就是所謂的紅區裝備，都需要向先進國家購買，加上中共打壓，許多國家設下出口管制不賣，在無法有多家商源比價的情形下，裝備價格無法大幅壓低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法