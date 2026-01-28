海鯤號1/29首次潛航測試 台船證實了！

國造潛艦原型艦海鯤號29日將進行第一次潛航測試。圖為26日進行第6次浮航測試。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號何時潛航測試？台船今晚首度公布，第一次潛航測試就在明（29）日。

台船在「潛艦知識科普」一文中指出，「海鯤軍艦」自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。這樣的速度，究竟是快還是慢呢？

請繼續往下閱讀...

台船表示，凡是自行研製新一級的原型艦，例如法國的天蠍級、英國的擁護者級、德國的212A、214級，因為常包含新技術、新系統的應用，整個工期（不含設計，自安放龍骨起至交艦）通常拉長到6年至10年。

首次造潛艦的國家，若是靠先進國家成熟設計直接技術移轉在本地首次建造，例如韓國派員至德國學習建造原型艦，再從德國技轉回本國製造後續艦，約需4年至5年。

再從命名下水典禮到交艦的時程來看，僅有日本、瑞典、南韓的第二次技轉可以壓縮到2年以內，大部分原型艦也都需要2年多至3年的時間，甚至德國自己的212A也花了3年多的時間。

台船強調，與其他國家的新造潛艦比較，「海鯤軍艦」工期並未較久，甚至是偏快。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法