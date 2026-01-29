自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

台船公布海鯤號潛航卻關高雄港直播 網批掩耳盜鈴

2026/01/29 10:39

台船公布海鯤號潛航日卻關高雄港直播，網批「兩面手法、掩耳盜鈴」。（圖擷取自高雄港第二港口即時影像）台船公布海鯤號潛航日卻關高雄港直播，網批「兩面手法、掩耳盜鈴」。（圖擷取自高雄港第二港口即時影像）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台船昨晚以「潛艦知識科普」方式，公告潛艦海鯤號今天將進行潛航測試，但高雄港二港口直播畫面依舊「被消失」，網友痛批台船「玩兩面手法」，卻又「掩耳盜鈴」。

網友指出，海鯤號無論出塢、移泊、出港海測，台船及海軍從未對外公布日期，但外界都能準確掌握，台船卻在去年以「涉密風險」為由，發文要求高市文化局關閉紅毛港文化園區架設的「高雄港第二港口即時影像」。

沒想到昨晚台船罕見主動公布海鯤號「2026年1月29日第一次潛航測試」，網友以為應該會正常直播，沒想到今天上午大約8點，直播畫面停止，時間回到1月28日晚間8點53分重播，網友嘲諷台船「不給直播，反而讓大家知道阿鯤要出海」，痛批台船「玩兩面手法」，卻又「掩耳盜鈴」。

另外，由於媒體今早已在高雄港二港口信號塔岸邊守候並直播，網友嘲諷台船「關掉低畫質的直播，然後高畫質的直播放送全世界，真的很好笑」。

