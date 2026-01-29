中共10機艦擾台 1空飄氣球逾越中線

中共解放軍進入台灣周邊海空域動態。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（29日）公布，自昨（28）日上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機5架次及軍艦5艘，持續在台海周邊活動。其中有3架次軍機進入西南空域，另偵獲中共1顆空飄氣球逾越海峽中線。

根據國防部示意圖顯示，共機活動時間介於上午10時35分至晚間8時40分之間。其中上午10時35分至中午12時15分，偵獲主戰機2架次在台海中線周邊活動；下午4時20分至晚間8時40分，則有主、輔戰機3架次進入西南空域。

空飄氣球動態部分，國軍於昨日晚間8時25分偵獲1顆氣球逾越海峽中線，位於屏東西南方95浬，高度約3萬呎，隨後於晚間11時35分消失。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

