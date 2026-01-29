20機砲部隊將換裝NASAMS 友邦都來詢問機砲有無「援贈」機會

馬祖東引守軍進行國產20機砲實彈射擊操演，展示訓練成果。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍現行操作「捷羚防空飛彈系統與20機砲的防空營，首是首批換裝NASAMS「國家先進地對空防空飛彈系統」的部隊，至於20機砲未來是要繼續使用還是部分汰除，軍方已有研究規劃。但據軍政人士透露，國造的20機砲還是挺好用的，多個中南美友邦以及「南邊的某個國家」，都曾表達希望台灣援贈20機砲丶強化其防衛的態度。

20公厘雙聯裝防空機砲，過去是由聯勤205兵工廠（軍備局生產製造中心第205廠前身）生產，參考美國M-39A3空用機砲所研發，該型機砲無論採用電擊發方式，以8kw發電機提供砲座轉動與射擊電力來源，藉以避免市電來源受限，不僅能對空中目標射擊，陸地、海面目標皆能實施射擊。

請繼續往下閱讀...

20機砲具備多段射速調整（200、400、800、1500 發/分），有效射程約 2000 公尺，儘管其自動化程度不高，但做為機場的最後一道「末端防線」，專門負責低高度、低速度的消耗性威脅，戰力效果還是不錯的，也可擔任艦艇攔截射擊丶車載式機砲使用，成本不高丶維護方便，這也是友邦探詢的原因。

20公厘雙聯裝防空機砲，是由聯勤205兵工廠（軍備局生產製造中心第205廠前身）生產。圖為空軍防空部實施基地訓練20公厘機砲對空實彈射擊。（圖片取自青年日報）

我國分兩階段採購合計12套的NASAMS「國家先進地對空防空飛彈系統」，首批3套已與美方簽署採購協議，並且進入執行階段。軍方人士今天指出，首批NASAMS系統運抵台灣後，將由現行操作「捷羚防空飛彈系統」與20機砲的防空營接裝，宣告國軍中低空防禦系統「世代交替」的新戰力轉型。

儘管20機砲的主力防衛任務由飛彈接手，軍方目前並未打算將其全數報廢，而是研議將現有火砲與 NASAMS 的先進雷達聯網，朝向「彈砲一體」的整合模式發展。如此一來，20機砲可作為機場跑道的最後一道防線，專門負責低高度、低速度的消耗性威脅，確保昂貴的飛彈能精準分配給高價值目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法