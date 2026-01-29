海鋒神偽裝！雄風飛彈車有隱身術 可結合光六「DTOT」飽和攻擊

海軍春節加強戰備展示精準阻擊暨攤岸阻絕。圖為偽裝雄二發射站。（記者王藝菘攝）



〔記者方瑋立／台北報導〕「機動飛彈車組其實已經在你們的11點鐘方向了。」海軍在今（29）日春節加強戰備操演現場，說明官的這段話讓在場記者紛紛轉頭搜尋。只見左營海灘後方的樹林邊緣，幾叢看似自然的「灌木」突然動了起來，原來是海鋒第二大隊的雄二、雄三飛彈車組。海鋒大隊今天不僅展現極致的「現地偽裝」，更與海上疾馳而過的「光六飛彈快艇」實施聯合作戰，展現海陸夾擊的強大火力。

不同於過去常見的迷彩偽裝網，海鋒大隊今天在國軍「春節加強戰備（春巡）」媒體邀訪活動中，展現了極致的「現地偽裝」戰術。記者近距離觀察發現，飛彈車上覆蓋的不是制式網具，而是大量的枯枝、樹葉與植被，與周遭防風林地貌完美融合，若非官兵刻意揮舞紅旗提示，幾乎難以辨識。



海軍春節加強戰備展示精準阻擊暨攤岸阻絕。圖為偽裝雄二發射站，完全隱身在樹叢間。（記者王藝菘攝）

隨著接戰命令下達，這些「樹叢」瞬間露出獠牙。官兵迅速移除植被、駕駛將車輛駛入戰術位置，液壓腳架放下、飛彈發射箱緩緩揚起。就在此時，海上傳來陣陣引擎聲浪，四艘「光六飛彈快艇」緊急出港，以高速掠過左營外海戰術位置。

現場說明官指出，這並非單一兵力的展示，而是精密的聯合截擊。陸上的機動飛彈車組與海上的光六快艇，在指揮中心火協組的分配下，針對同一敵船團目標實施「DTOT」（Distributed Time On Target，多彈飽和攻擊）。透過時間差計算，讓不同位置發射的飛彈「同時」抵達目標區，使敵艦防禦系統無法招架，隨後快艇即以最大速率撤離，展現「打帶跑」的高機動性。

海鋒第二大隊機動三中隊區隊長賈淯琇中尉受訪時指出，面對中共灰色地帶襲擾，部隊運用高機動性與分散部署特性，依據地形條件實施隱蔽，確保在敵軍偵知前已完成打擊準備。海鋒第二大隊大隊長宋上校也補充，部隊配有城市型、叢林型等不同偽裝網，會依據戰場實際環境靈活搭配，並透過擊殺鏈（F2T2EA）整合，與水面輕快兵力（如光六快艇）聯合執行濱海打擊任務。

