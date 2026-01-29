商規軍用發威！陸用監偵型無人機首公開操演 擔綱「擊殺鏈」空中鷹眼

國軍「民國115年海軍春節加強戰備」，精準阻擊暨攤岸阻絕。操演陸用型監偵無人機。（記者王藝菘攝）



〔記者方瑋立／高雄報導〕國軍「春節加強戰備（春巡）」媒體邀訪活動，海軍今（29）日操演中，派出一架構型特殊的無人機在眾多鏡頭下垂直起飛，這是海軍首度公開操演的「陸用監偵型無人機」。記者完整記錄了該機從地面垂直升空，隨後轉為平飛模式前往外海執行偵搜，並在任務結束後精準返回定點降落的畫面。

海軍今天在左營火牛營區，首次公開在媒體鎂光燈前，實施陸用監偵型無人機操演。這款無人機雖為「商規」構型，卻是海軍雄風飛彈等濱海打擊「擊殺鏈」（F2T2EA）中不可或缺的一環。海鋒第二大隊大隊長宋上校說明，該型無人機具備複合式推進系統（垂直起降與定翼巡航），操作手需具備五張專業證照才能執飛。



在本次操演想定中，當機動雷達車發現敵船團後，這架無人機立即起飛前往確認，利用其光電球與熱顯像系統進行「精確識別」，將目標情資透由「部隊覺知應用套件」（ATAK）回傳指揮中心，確認目標後才下令飛彈車與光六快艇發射雄風飛彈。更重要的是，在飛彈攻擊後，這架無人機還需執行 BDA（戰果評估），確認敵艦是否沉沒或需進行第二波打擊。

儘管是採用民間商規技術，但透過軍方的戰術整合，這款無人機能在長達6小時的滯空時間內，於 100 公里導控範圍內提供即時戰場圖像，有效彌補了岸置雷達的視距死角，展現國軍運用民間科技強化不對稱戰力的成果。

