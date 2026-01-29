海軍陸戰隊聯合情監偵濱海打擊 無人機奔向敵方爆炸

陸戰隊施放陸用型監偵無人機進行海域覺知探查。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／高雄報導〕國軍春節加強戰備進入第3天，海軍陸戰隊演示如何以濱海打擊防禦海灘、攻擊敵方登陸部隊，陸戰隊以各式無人機偵察海域，發現敵軍後，以無人機對敵打擊；至敵軍登岸階段，陸戰隊在各項阻絕設施中暗藏爆破設施，待敵經過時引爆予以損傷。

海軍陸戰隊今日在火牛灘進行執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，針對敵兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，結合 M109 突擊艇、濱海打擊兵力及攻擊型無人機等，實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊；展現海軍多層次、多波次防衛作戰效能，以及陸戰隊宜海宜陸、迅速制敵的戰力與韌性。

請繼續往下閱讀...

特戰部隊駕駛M109快艇（左）對不明船隻實施截停盤查驅離。（記者吳哲宇攝）

期間，在備戰部署階段，情資顯示發現不明艇船在我海域來回徘徊，即通知近岸部隊放飛監偵型無人機偵搜，確認目標後，由近岸特戰部隊運用M109突擊艇盤查攔截並驅離。

不過，敵軍仍執意執行更大規模軍事行動，機動雷達車發現敵方登陸船團，放飛陸用型監偵無人機前去識別，待確認後，即下令雄二和雄三飛彈車及光六快艇發射飛彈對敵實施打擊，打擊之後透過監偵無人機評估戰果。

攻擊無人機成功飛向敵方目標爆炸。（記者吳哲宇攝）

針對殘餘登陸兵力，海軍陸戰隊持續運用無人機殲滅敵方部隊，從岸上、海上船隻施放勁蜂一型攻擊無人機，成功飛向敵方目標爆炸。期間雖然在岸上放飛一架勁蜂一型失敗，但陸戰隊官兵在短時間內立即備妥第二架勁蜂無人機重新發射，並成功打擊敵目標。

最後，當部分敵方兵力接近岸際時，國軍於水下實施爆破損毀敵方船隻；當敵軍登陸後，受到阻絕設施及交叉火網阻擋前進步伐的同時，實施爆破毀傷敵軍。

殘餘兵力登陸後，在岸際爆破。（記者吳哲宇攝）

海軍司令部表示，操演全程整合海上與陸岸兵力，應處灰色地帶襲擾，確維海上交通線安全，另恪遵國軍「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，持續建構「多域拒止、韌性防衛」作戰整備能量，藉由務實的訓練，發揮統合戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法