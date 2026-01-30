美「0死亡」活捉馬杜羅創紀錄 馮艾立：中、俄裝備遭電戰干擾癱瘓

美國突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍本月初突襲委內瑞拉，只花3個小時即活捉該國領導人馬杜羅夫婦，更締造了驚人的「0死亡」紀錄。對於這起震驚全球的「斬首」行動，「台灣國防研究倡議」共同創辦人馮艾立表示，這是場結合情報、科技的縝密跨軍種聯合作戰，美軍更透過電子壓制手段，將委國的中製JY-27與JYL-1雷達，還有俄製S-300防空系統進行電子干擾，使其癱瘓無法運作。

《自由時報》、「台灣國防研究倡議」攜手打造的軍事節目「台海情勢簡報室」第2集明天（31日）上午10點上線，這集將由馮艾立將解說美軍能夠將聯合作戰發揮得淋漓盡致的關鍵；溫約瑟則將深入剖析，中國解放軍陸軍正在進行的特戰部隊改制工作，究竟有哪些目標，當前又遇到那些挑戰與問題。

「台灣國防研究倡議」共同創辦人馮艾立。（記者田裕華攝）

美軍對委內瑞拉發動的「堅定決心行動」，締造了驚人的「0死亡」紀錄，馮艾立在這集節目之中表示，在軍事層面上，這場軍事行動無疑是史無前例的成功，外界僅從社群媒體看到夜幕奔襲的直升機與原地爆炸的委國設施，但實際上是場結合情報、科技的縝密跨軍種聯合作戰。

馮艾立也提到，美軍總共150架的飛行器中，其電戰機對委國的中製JY-27與JYL-1雷達，還有俄國製的S-300防空系統進行電子干擾，使其癱瘓無法運作。隨後進行下一階段的「精準打擊」，且根據智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的報告，本次行動的戰略目的並不是徹底瓦解委國的軍事力量，僅有少部分的陸軍單位遭到摧毀、軍民兩用機場，也幾乎沒有遭受破壞。

請繼續往下閱讀...

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法