確保作戰能力！ 英國海軍出航新規 每週2天全艦禁酒

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部今（29日）宣布，英國皇家海軍將加強對於士兵飲酒的管制，軍艦出航後每週至少2天絕對禁酒。

《法新社》報導，國防部一名不願具名的消息人士透露，根據本週公布的新規定，英國皇家海軍士兵在出海後，每天飲用的酒精飲品不得超過3酒精單位，或者每週不得超過14酒精單位，此規定適用所有軍階，但當士兵沒有出海時，就不適用飲酒限制。

英國海軍過去規定士兵每天可以喝2罐啤酒，視濃度不同而定，相當於每天超過3個酒精單位。

國防部官員則說，為了推廣負責任的飲酒習慣，每艘軍艦每週至少2天絕對禁酒，另外船上還會提供無酒精或低酒精飲品供官兵購買。

官員補充說，新規定符合海軍出航後加強作戰準備的目標，也與當局給予英國民眾的飲酒指引看齊。

皇家海軍發言人表示：「這項更新的政策與英國首席醫療官的建議一致，確保我們的人員保持海軍作戰能力，並符合現代軍事及民用海事標準。」

