自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

確保作戰能力！ 英國海軍出航新規 每週2天全艦禁酒

2026/01/29 22:34

英國皇家海軍本週公布新規定，軍艦出航後每週至少2天絕對禁酒。示意圖。（歐新社）英國皇家海軍本週公布新規定，軍艦出航後每週至少2天絕對禁酒。示意圖。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部今（29日）宣布，英國皇家海軍將加強對於士兵飲酒的管制，軍艦出航後每週至少2天絕對禁酒。

《法新社》報導，國防部一名不願具名的消息人士透露，根據本週公布的新規定，英國皇家海軍士兵在出海後，每天飲用的酒精飲品不得超過3酒精單位，或者每週不得超過14酒精單位，此規定適用所有軍階，但當士兵沒有出海時，就不適用飲酒限制。

英國海軍過去規定士兵每天可以喝2罐啤酒，視濃度不同而定，相當於每天超過3個酒精單位。

國防部官員則說，為了推廣負責任的飲酒習慣，每艘軍艦每週至少2天絕對禁酒，另外船上還會提供無酒精或低酒精飲品供官兵購買。

官員補充說，新規定符合海軍出航後加強作戰準備的目標，也與當局給予英國民眾的飲酒指引看齊。

皇家海軍發言人表示：「這項更新的政策與英國首席醫療官的建議一致，確保我們的人員保持海軍作戰能力，並符合現代軍事及民用海事標準。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中