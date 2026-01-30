11位陸軍上將罕見同框排排站 呂坤修籲請老將支持軍購與建案 

陸軍司令呂坤修上將在春節前夕邀請多位歷任總司令及司令齊聚一堂。由左至右分別是：現任陸軍司令呂坤修，前司令李翔宙丶楊天嘯丶胡鎮埔丶陳鎮湘丶黃幸強丶霍守業丶趙世璋丶邱國正丶王信龍及徐衍璞。（圖：陸軍司令部丶青年日報提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕你絕對沒有見過這種場面，11位前後任陸軍總司令丶司令同框的畫面，這11位陸軍上將排排站的場景真是令人感到震撼！陸軍司令呂坤修上將在春節前夕邀請多位歷任總司令及司令齊聚一堂，並期盼前輩老將們充分理解在嚴峻敵情威脅下，國軍軍購與建案的迫切戰力需求，攜手同心支持新裝建軍。

欣逢陸軍司令部成立80週年，陸軍司令部特別在春節前夕，於陸軍聯誼廳舉辦勳舊餐會，由司令呂坤修上將親自主持，邀請多位歷任總司令及司令齊聚一堂，感謝陸軍前輩們在任期間戮力建軍所奠定的深厚基礎。

1１位與會的歷任陸軍總司令丶陸軍司令，包括現任陸軍司令呂坤修上將，前參謀總長丶一級上將霍守業，以及黃幸強丶陳鎮湘丶趙世璋丶楊天嘯丶胡鎮埔丶李翔宙丶邱國正丶王信龍及徐衍璞等上將。另外，前陸軍司令丶現任國防部軍備副部長鍾樹明上將，因另有公務未能出席。

呂坤修在會中向與會前輩老將們說明當前陸軍建軍成效及未來展望，期盼前輩們充分理解在嚴峻敵情威脅下，國軍軍購與建案的迫切戰力需求，攜手同心支持新裝建軍，加速提升國軍防衛能力，共同守護國家安全。

呂坤修司令強調，前輩們最清楚建軍的急迫性，「建軍無延宕空間」，面對中共軍事威脅不斷擴增，陸軍過去一年在兵力結構調整、汰除老舊裝備、無人系統建構、訓練場地整建、訓測模式革新及新式裝備籌獲等方面，均付出了極大的努力，而未來各項軍購及建案，不僅是武器、裝備、系統的更新，更是強化防衛能量、確保國家安全的具體實踐，特別籲請前輩們，持續發揮社會影響力，協助各界理性看待相關建軍作為，共同支持各項預算編列，加速戰力整建，務實反制敵情威脅。

呂坤修代表全體官兵向歷任總司令及司令致上最誠摯的祝福與敬意，並表示，陸軍的壯大源自歷任前輩們的薪火相傳，從過去的艱辛歲月到今日的科技建軍，陸軍的「忠誠精實」軍風始終不變，展望未來，全體官兵將在前輩們所奠定的基礎上，持續戮力戰訓本務工作，以實際行動推動創新轉型，齊心續寫陸軍的榮耀篇章。

