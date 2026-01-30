海鯤號試潛 傳中國偵察機出沒澎湖空域

海鯤號29日首度試潛，中國偵察機出現澎湖西南空域。（Flightradar24 航班追蹤器提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣昨（29）日海鯤號首度進行試潛，卻傳出1架疑似中國偵察機，下午出現在澎湖西北方空域，引發民眾關切是否來探查海鯤號？國防部表示，29日下午3時29分起，陸續偵獲中國殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海飛行我領空。

中國空警500偵察機，在澎湖西南海域上空出現。（翻攝網路）

據了解，這架中國空警500軍機（shaanxi kj-500），29日晚間5-6時，出現在澎湖往金門的上空，機身編號Y9B也有可能是無人機，另外中國福建沿岸2架武裝直升機也蠢蠢欲動，難道又有外國的軍艦通過台海? 或是針對海鯤號試航，但也有人認為這可能是偽造的假飛行數據，屬於中國的認知作戰企圖擾亂。

中國空警-500也稱為高新10號，是中華人民共和國陝西飛機工業集團公司研製的全天候、多傳感器中型預警與指揮控制飛機，主要承擔空中警戒及指揮控制任務，此次在澎湖西南空域活動，時機相當敏感。

國防部表示，29日自下午3時29分起，陸續偵獲中國殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

